A Mezzocorona lo spettacolo teatrale di beneficenza “25 anni di Marlene”

Si intitola “25 anni di Marlene” lo spettacolo teatrale di beneficenza organizzato dall’associazione “Suid&Sids Italia onlus”.

L’appuntamento è per sabato 3 dicembre alle 20.30 al teatro San Gottardo, in via San Giovanni Bosco, 7 a Mezzocorona.

All’evento ci sarà una breve presentazione di “Suid&Sids Italia onlus”, associazione no profit nata a Torino nel 2016 su iniziativa di alcuni genitori colpiti dalla perdita di un figlio a causa della cosiddetta “morte bianca”.

Ad allietare la serata ci sarà l’esibizione della Scuola di Danza BF Dance Studio e del Coro Stella del Cornet.

Lo spettacolo si pone l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno di una ricerca scientifica in ambito di genetica. Il progetto di ricerca è denominato: “Un Seme di speranza della vita”.

L’ingresso, infatti, è ad offerta libera.

