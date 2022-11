Tragedia Ischia e abusivismo edilizio: scatta la polemica del condono. Dichiarato lo stato di emergenza

Pubblicità

Pubblicità



Dopo la devastante frana che ha colpito Ischia il 26 novembre, a Casamicciola si continua a scavare alla ricerca dei dispersi. Per ora le vittime salgono a sette, tra cui un bimbo di soli 21 giorni. Ancora cinque i dispersi, mentre sale a 230 il numero degli sfollati.

Inevitabilmente quanto accaduto ad Ischia diventa un caso politico. In queste ore infatti, si sta parlando del condono edilizio voluto nel 2018 da Conte e Salvini, l’allora Governo giallo – verde. Polemiche che non nascono a caso, visto che alcune case spazzate dall’ondata di detriti e fango sarebbero state sanate proprio dal condono edilizio del 2018.

Una sanatoria che venne inserita in seguito al disastro del Ponte Morandi e che avrebbe consentito la regolarizzazione di pratiche pendenti da quasi 40 anni, anche per edifici costruiti abusivamente in aree considerate ad alto rischio idrogeologico.

Pubblicità Pubblicità

All’epoca ci furono richieste per circa 27 mila abitazioni su un totale di 60mila. In particolare, secondo il leader dei verdi Angelo Bonelli “una casa su due a Casamicciola è abusiva. Questi edifici, che per le norme vigenti sono abusivi, non solo venivano sanati ma hanno avuto il completo rimborso dallo Stato per la ricostruzione”.

Conte in tv difende così la sanatoria che riguardava l’Isola di Ischia: “Quello del 2018 non era affatto un condonoci trovammo con richieste di condono per circa 27mila abitazioni su circa 60mila totali nell’isola. Quindi occorreva accelerare pratiche impantanate ma non si è trattato di un condono e né ci fu alcuna deroga ai vincoli idrogeologici”. Il capo della protezione Civile, Fabrizio Curcio sottolinea la necessità di allargare il tema delle discussioni al di fuori di un evento drammatico: “Mi trovo a parlare di prevenzione solo durante le emergenze, è drammatico a tutti i livelli. O noi mettiamo in sicurezza le nostre infrastrutture, oppure è evidente che non è sufficiente”.

Intanto, vista la drammatica situazione il Governo Meloni ha dichiarato lo stato di emergenza di un anno ad Ischia. L’esecutivo ha stanziato anche due milioni di euro per gli interventi urgenti e per il ripristino dei servizi pubblici.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità