Sicurezza, collaborazione fra istituzioni e comunità per prevenire i crimini

Rendere operativi i sistemi tecnologici per ottenere un migliore controllo coordinato del territorio e, inoltre, condividere dati e informazioni, e valorizzare sempre più la collaborazione tra Provincia, Forze di Polizia, Enti locali e Polizia locale per garantire un efficace controllo del territorio e prevenire e contrastare azioni di tipo criminoso.

Sono questi gli obiettivi principali dello schema di “Protocollo d’intesa per la sicurezza nella provincia di Trento”, approvato venerdì dalla Giunta provinciale – con un provvedimento proposto dal presidente Maurizio Fugatti – e che sarà firmato dal Commissario del Governo, dal presidente della Provincia autonoma di Trento e dal presidente del Consorzio dei Comuni Trentini.

“Per la Giunta provinciale – evidenzia il presidente Maurizio Fugatti – la sicurezza è un tema prioritario, anche perché è avvertito dai cittadini come necessario per la qualità della vita e per lo sviluppo della comunità. Lavorare per la sicurezza significa collaborare a tutti i livelli per puntare su strumenti e azioni che risultino efficaci e condivisi. E’ un impegno che riguarda le istituzioni nazionali, anche con le forze di polizia dello Stato, e quelle locali, con le loro strutture compresa la polizia locale”.