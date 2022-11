Reddito di cittadinanza, un tema da trattare con cura

Pubblicità

Uno dei temi che emerge dalla prima manovra di Giorgia Meloni è quello della povertà.

In troppi, premier compresa (anzi, compreso), hanno semplificato un po’ troppo la questione del Reddito di Cittadinanza, coniugandola a misura (troppo) indirizzata a mantenere truppe di pelandroni, che trascorrono le giornate sprofondati su divani e poltrone.

In realtà quello della povertà è uno di quei temi da maneggiare con cura, troppo complesso e delicato per farne una questione di lavoratori e pelandroni.

E’ giusto che il premier abbia sottolineato l’esigenza di garantire un’adeguata misura economica assistenziale a chi si trova in seria difficoltà per problemi di salute e di disabilità, ma è altrettanto vero che, intervenendo martedì scorso all’Assemblea della Confartigianato, ha detto, senza giri di parole, che il RdC sul finire del 2023 cesserà di esistere per tutti coloro che saranno nelle condizioni psicofisiche di poter lavorare.

Un discorso giusto, se non fossimo in un paese nella morsa della disoccupazione, a causa di tutta una serie di contingenze diventate ormai croniche. Il numero di persone schiacciate tra impoverimento e povertà conclamata aumenta a vista d’occhio, il costo della vita è su livelli sempre più preoccupanti e gli investimenti per i servizi essenziali sono asfittici.

Per scuola, sanità e welfare in generale, le risorse rimangono poche e per le cure c’è sempre più la necessità di optare per il settore privato. Naturalmente per chi se lo può permettere, gli altri, amen.

Tutto ciò vuol dire che, impugnare la mannaia sul Reddito di Cittadinanza, usando l‘equazione che disoccupato (in salute) vuol dire pelandrone, dimostra di non vedere che il lavoro è sempre più difficile trovarlo e le misure per incentivare le imprese ad assumere, troppo spesso, sono un flop.

E più una persona rimane inoccupata e più aumenta il pericolo di non trovarlo più, il lavoro. Soprattutto se ha superato i 38-40 anni di età.

Togliere, con un taglio netto e automatico, il Reddito di Cittadinanza, vuol dire, in un periodo di contingenza così difficile, che perdurerà anche l’anno prossimo, ridurre alla fame non solo adulti abili al lavoro, ma anche bambini e soggetti che, magari non conclamati come disabili, hanno un livello di fragilità sociale tale da non essere materialmente in grado di mettersi in gioco per guadagnarsi uno stipendio.

Il dramma per queste persone è che sono spesso quelle più afone a livello sociale, gente senza voce, destinata a cadere nel baratro dell’emarginazione assoluta.

Quindi, caro Presidente del Consiglio, attenzione a trattare il tema della povertà come un manifesto da campagna elettorale, anche perchè il periodo che stiamo attraversando e quello che ci aspetta, è pieno di incognite e troppe persone potrebbero non rialzarsi più da una condizione sociale terribile.

