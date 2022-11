Provocazione di Elon Musk su Apple e Android: “potrei creare il mio smartphone”

Pubblicità

Pubblicità



Elon Musk e Twitter proseguono la loro crociata nel mondo dei social media. E non accennano a placarsi le continue polemiche.

Di recente, in risposta a un twit di Liz Wheeler (commentatrice politica, autrice e conduttrice di podcast conservatrice americana), Elon Musk ha risposto chiaramente che – se dovesse diventare necessario – sarebbe disposto a creare il proprio smartphone.

Alla frase di Wheeler “Se Apple e Google togliessero Twitter dai loro App Store, Elon Musk dovrebbe creare il proprio smartphone. (…) Quest’uomo ha creato dei razzi per Marte, un piccolo telefono dovrebbe essere semplice, no?” Musk ha risposto con “Spero certamente che non si arrivi a questo, ma sì, se non ci fosse altra scelta, farò un telefono alternativo”.

Pubblicità Pubblicità