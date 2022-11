Martedì 29 novembre e giovedì 15 dicembre due eventi da non perdere a Palazzo Assessorile di Cles

Martedì 29 novembre alle 17,30 primo evento speciale a Palazzo Assessorile di Cles: sarà possibile partecipare ad una visita guidata della mostra “Cromologia. Traiettorie asincrone nell’arte e nella cultura trentina” curata dalla Pro Cultura Centro Studi Nonesi.

La mostra, inaugurata a Cles il 29 ottobre scorso (qui l’articolo), è un’esposizione collettiva di artisti trentini, nonesi e clesiani nell’ottica del colore e delle sue sfumature nell’artigianato, nella natura, negli oggetti di uso comune, che fanno parte da tempo immemorabile della cultura trentina, con uno sguardo particolare alla valle e alla borgata.

Una mostra tutta da vedere, che abbina giovani artisti ad artisti consolidati, che affianca moderne creazioni ed installazioni a oggetti antichi, collocati nelle stanze del Palazzo creando con esse un tutt’uno teatrale e sincrono, la cui tematica rimane sempre e comune il colore.

Un approccio diverso quello di questa esposizione rispetto alle precedenti, nella quale il visitatore può addentrarsi in scenari spettacolari attentamente costruiti nelle stanze del medievale Palazzo Assessorile, che fungono da cornice ideale per queste incredibili opere d’arte.

Alla fine della visita, i soci della Pro Cultura Centro Studi Nonesi si riuniranno per l‘Assemblea Ordinaria.

Il secondo evento imperdibile si terrà giovedì 15 dicembre alle 20,30 nella Sala Baronale di Palazzo Assessorile a Cles: sarà presentato il libro fotografico di Andrea Contrini “nel REGNO della NOTTE – I castelli del Trentino tra paesaggio e leggenda”.

Pubblicità Pubblicità



Ogni castello del Trentino è avvolto da un’aura fantastica dove si aggirano spiriti inquieti, cavalieri neri e streghe cospiratrici: un mondo leggendario scaturito nella notte dei tempi e che solo nelle ore più buie si rivela in tutto il suo mistero.

“nel REGNO della NOTTE” è un viaggio tra più di cento rocche, torri e manieri nel quale le fotografie di Andrea Contrini si spingono tra realtà e fantasia, interpretando il paesaggio fortificato attraverso l’immaginario.

Le immagini notturne, realizzate con trame di luce e di colore sulla grande tela dell’oscurità, entrano in dialogo con testi che narrano la storia e le leggende dei castelli, offrendo una lettura inedita e suggestiva del patrimonio storico, monumentale e folcloristico trentino.

I capitoli sono organizzati in ordine geografico – dalle valli del Noce a quella dell’Adige, dalle Giudicarie al Primiero – introdotti da mappe dei luoghi, testi di taglio storico sull’evoluzione castellana, del folclore delle valli, oltre a contributi sulle tecniche fotografiche utilizzate.

Andrea Contrini nasce nel 1982 a Rovereto dove attualmente risiede. Si è occupato di diversi progetti di archeologia bellica, sui campi di battaglia delle guerre mondiali e sulle vestigia di fortificazioni antiche e moderne, realizzati sia autonomamente che in collaborazione con enti culturali come National Geographic Italia. Ha realizzato inoltre reportage di viaggio e servizi per eventi e manifestazioni. Dal 2018 ha ottenuto la certificazione Google Street View per la realizzazione di Virtual Tour e dal 2019 tiene corsi e workshop dedicati alla conoscenza e all’apprendimento dell’immagine.

Maggiori info: andreacontrini.com

Questi eventi sono curati dalla Pro Cultura Centro Studi Nonesi e patrocinati dal Comune di Cles