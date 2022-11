Martedì 29 novembre a Cles la proiezione del film “Fiore di gelsomino” realizzato a scopo benefico per la Cooperativa Sociale Dal Barba

Pubblicità

Martedì 29 novembre ad ore 21,00 presso il Cinema Teatro di Cles in via Marconi si terrà la proiezione del film “Fiore di gelsomino” del registra Herman Zadra, tratto dal libro scritto da Paolo Comper; l’evento è patrocinato dal Comune di Cles.

Finalità del progetto e’ quella di sostenere la Locanda e Pastificio della Cooperativa Sociale dal Barba di Villa Lagarina ed i suoi ragazzi affetti da neurodisabilità, che hanno anche partecipato alle riprese, con un calendario di presentazioni del film sul territorio provinciale.

Questo movie, della durata di circa 85 minuti, si presenta non solo come una fiction, bensì anche come uno strumento didattico e promozionale.

La pellicola era già stata presentata il 18 giugno scorso al Cinema Teatro di Tuenno (qui l’articolo)

Commenta il registra Herman Zadra: “Il progetto culturale, assolutamente inedito nella sua struttura e forma realizzativa, e’ nato quando ho incontrato il medico trentino Paolo Comper, e quindi dall’idea di rendere visibili in un filmato le pagine del suo libro “Fiore di Gelsomino”, traendone la sceneggiatura, ma in un modo assolutamente inedito.

Con la collaborazione di Stefano Natali, direttore di fotografia, dell’assistente alla regia e infaticabile direttore di produzione Enzo Battisti. La grande differenza rispetto ai canoni tradizionali di un filmato e’ principalmente dovuta al fatto che gli attori di questo movie non sono professionisti, ma ‘persone della porta accanto’, e grazie alla loro presenza, entusiasmo, e ad una sorprendente capacità interpretativa, sono riusciti egregiamente ad animare i personaggi della sceneggiatura”.

Sono state coinvolte associazioni di volontariato, cooperative sociali, filodrammatiche, enti, musei, aziende ed associazioni culturali, e gli attori hanno operato a vario titolo accanto a specialisti di ripresa, trasformando le fasi attuative del progetto ed il set di ogni ripresa in un laboratorio culturale virtuale di notevole spessore; basti pensare alla ricostruzione degli ambienti, dei mestieri, all’arredamento, alle esperienze delle tecniche di ripresa.

Il film sarà inoltre presentato nell’ambito dei principali film festival nazionali ed internazionali.

