In arrivo i nuovi mezzi di Dolomiti Ambiente

Pubblicità

Pubblicità



Dolomiti Ambiente si è dotata alcuni mezzi per lo spazzamento e la pulizia ad alta efficienza ed ecologici.

Si tratta dei seguenti veicoli, tutti ad alimentazione elettrica: Goupil G4, ovvero dei quadricicli allestiti con cassone ribaltabile, utilizzati al posto dei motocarri per l’attività di “spazzino di quartiere” a Gardolo e ora a Meano; L’aspiratore semovente Glutton, una macchina che già da anni utilizziamo nel centro storico di Trento, ma che ora risulta ancora più efficace nella versione Glutton H2O Perfect, in quanto oltre ad aspirare rimuove meglio la sporcizia e pulisce con maggiore efficienza; Electra 2.0 Hydro, la mini-lavastrade elettrica che è stata utilizzata di notte da giugno a fine novembre per la pulizia delle vie del centro storico.

Inoltre – visti gli ottimi risultati di Gardolo – il progetto pilota della spazzino di quartiere verrà esteso alla circoscrizione di Meano con un operatore dedicato e l’impiego di un secondo veicolo elettrico.

Pubblicità Pubblicità

La Circoscrizione di Gardolo si era infatti proposta per un progetto pilota, che è stato realizzato a partire dallo scorso giugno. Dolomiti Ambiente ha assunto un operatore dedicato per la circoscrizione con un’identità riconoscibile e un progetto di comunicazione dedicato (“Il nostro quartiere, pulito come ce lo meritiamo”).

Lo spazzino di quartiere non è solamente colui che svuota i cestini e tiene pulito, ma previene in generale il degrado essendo un frequentatore abituale della zona, in confidenza con gli abitanti; ha un filo diretto con il vigile di quartiere con il quale si rapporta per l’accertamento di eventuali trasgressori in presenza di rifiuti abbandonati, e soprattutto con la Circoscrizione, alla quale vengono segnalati situazioni non necessariamente di competenza di Dolomiti Ambiente, come per esempio segnali stradali divelti o piegati oppure problematiche del territorio che poi la circoscrizione “gira” ai servizi comunali competenti (in primis Servizio Gestione Strade Parchi).

In generale le attività di spazzamento e pulizia per Trento si possono così riassumere: spazzamento manuale con svuotamento dei cestini. Spazzamento meccanizzato. Lavaggio strade

Pubblicità Pubblicità



Le attività che riguardano il centro storico ZTL e vie limitrofe sono: lo svuotamento dei cestini grazie all’uso di 2 mezzi dedicati. Lo svuotamento sarà fatto 2 volte al mattino, sabato e domenica anche nel pomeriggio. Lo spazzamento manuale avverrà grazie all’uso di 4 carretti e 2 aspiratori semoventi. Lo spazzamento manuale avverrà 5 volte al mattino e 3 nel pomeriggio dal lunedì al sabato.

– per lo spazzamento di tipo meccanico invece verrà impiegata una spazzatrice per una volta al mattino dal lunedì al sabato

– il lavaggio di marciapiedi, vicoli e portici sarà effettuato con un autocarro con pulivapor, due volte al mattino quando disponibili

– il lavaggio delle strade avverrà con un autobotte con barra lavastrade nell’arco dell’anno, una pulizia in primavera e una in autunno.

Gli obiettivi per l’anno 2022 sono stati:

– la stabilizzazione del progetto di spazzamento e svuotamento cestini con due risorse aggiuntive, consentendo così l’attività anche il sabato e la domenica pomeriggi

– l’acquisto delle attrezzature noleggiate per la sperimentazione estiva 2021: mini-spazzatrice elettrica «a mano» e minilavastrade elettrica

– la riproposizione del “potenziamento estivo dello spazzamento manuale e lavaggio notturno del centro storico” con 3 risorse aggiuntive dedicate

– l’ acquisto di ulteriori attrezzature a supporto dell’attività (Glutton H2O,)

La figura dello spazzino di quartiere esiste già nelle circoscrizioni centrali. È presente infatti il personale addetto nel centro storico- piedicastello, con esclusione delle ZTL, con 3 attrezzature (forse meglio scrivere 3 addetti con veicolo dedicato)). Lo spazzino è presente anche a San Giuseppe e Santa Chiara con 2 attrezzature (forse meglio scrivere 2 addetti con veicolo dedicato). Sempre con due attrezzature a disposizione lo spazzino è anche presente nella zona oltrefersina.

Nelle circoscrizioni periferiche (Meano- Gardolo- Povo- Villazzano- Bondone- Ravina- Romagano e Sardagna) viene garantito lo svuotamento quotidiano dei cestini critici e sono presenti 3 operatori condivisi. Questa situazione si può migliorare grazie al progetto pilota.

Il progetto prevede l’assunzione di un operatore dedicato, la sperimentazione dello spazzino di quartiere e l’assegnazione di un operatore fisso alla circoscrizione.

Si registra che nel triennio 2019-2021 il numero di ore dedicate annualmente allo spazzamento e al lavaggio sia stato piuttosto stabile. Nel 2019 le ore dedicate allo spazzamento sono state ben 55.383 e circa 1.600 ore dedicate al lavaggio strade.

Quest’ultimo dato è aumentato nel 2020 con 3.335 ore dedicate e un totale di 48.778 ore per lo spazzamento. Infine nell’anno 2021 è aumentato il numero di ore dedicate allo spazzamento, rispetto al 2019, arrivando così a 52.091. Per il lavaggio strade invece le ore riservate sono state 2.378.

Per quanto riguarda lo spazzino manuale con motocarro nelle circoscrizioni di città (centro storico – Piedicastello, San Giuseppe Santa Chiara e Oltrefersina) sono presenti tutti i giorni più operatori. Nelle circoscrizioni periferiche invece lo spazzino risulta condiviso ed è garantito lo svuotamento quotidiano dei cestini critici.

Per il centro storico ZTL a inizio anno sono stati assunti due nuovi operatori consentendo l’attività di spazzamento manuale anche il sabato e la domenica pomeriggio.

A giugno sono state assunte due ulteriori risorse per il potenziamento estivo dell’attività di spazzamento e lavaggio, che si è appena concluso. Da segnalare in particolare la presenza da giugno a novembre di un operatore dedicato la notte a lavare con una minispazzatrice elettrica, quindi silenziosa, le vie del centro storico ZTL.

Infine con l’avvio dei mercatini di Natale lo spazzamento delle strade del centro è stato incrementato, come ogni anno.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità