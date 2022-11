I Mercatini di Natale sono sempre sinonimo di compagnia e divertimento!

Pubblicità

“Anche se ha chiuso prestissimo, il Mercatino di Natale di Trento non ha deluso le aspettative!”

La magia dei mercatini di Natale accompagnerà la regione fino a gennaio. Già nello scorso fine settimana a Trento c’è stata una buona affluenza, complici anche alcune interessanti novità da provare (ad esempio Poké Monade).

“Non penso di essere mai venuto a Trento fuori dal periodo natalizio – racconta Alberto, milanese – Appena aprono i mercatini vengo presto a vederli. Un po’ cerco dei regali di natale insieme alla mia ragazza, quei regali che sono più dei pensieri che dei regali veri e propri.

Cerco di venire nei primi weekend di apertura perché altrimenti poi si trova tantissimo traffico e anche caos in città.

Da un po’ avevo visto su TikTok la nuova poké trentina, ero troppo curioso di provarla! Belli anche quest’anno, siamo stati contenti!”

Anche Cristina – lombarda anche lei – ha fatto un salto in regione lo scorso fine settimana. “Avevo voglia di vedere il MUSE, lo avevo visitando davvero tanti anni fa e devo ammettere che è molto bello come lo ricordavo. Sabato non sono arrivata di tempo a vedere la mostra al Palazzo delle Albere, mentre ho fatto il possibile per una passeggiata in centro e ai mercatini!

Mi piace tantissimo l’ambientazione, nei prossimi weekend vorrei vedere quello di Tenno che dicono essere molto bello.

Domenica sono stata a Rovereto: fiera e mercatini hanno reso la città davvero viva! In genere a Rovereto si passa di rado perché non ci sono eventi particolari ma ieri è stato molto bello.”

Francesca, arrivata da Verona, è passata direttamente a Rovereto. “Avevo da salutare alcune amiche in città, Trento pensavamo sarebbe stata caotica quindi abbiamo pensato a Rovereto, dato che c’erano sia il mercatino che la fiera di Santa Caterina.

Alcune amiche mi hanno raccontato che per Rovereto sono annate complicate, poca gente e poca vita, però ieri è stato bello, secondo loro erano anni che non si vedeva così tanta gente in giro! Potrei tornarci più avanti, se capiterà l’occasione.”

