Eugenia Roccella e i vari femminismi

E’ tornato di moda, in questi ultimi mesi, il dibattito sulla famiglia, la natalità e l’aborto, soprattutto dopo la nomina a ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità di Eugenia Roccella, figlia del cofondatore del partito radicale di Marco Pannella ed Emma Bonino.

Eugenia Roccella fu, negli anni Settanta, una delle più attive militanti a favore dell’aborto, scontrandosi sia con il mondo cattolico, contrario, sia con una parte del femminismo, che mirava ad una depenalizzazione dell’aborto, ma non lo riteneva un diritto, e, soprattutto, temeva che legalizzarlo avrebbe portato ad una pericolosa de-responsabilizzazione degli uomini.

La più grande associazione femminile di sinistra, l’UDI, esprimeva così le sue perplessità nel 1972: “I fautori della liberalizzazione dell’aborto lo presentano come libertà di non avere figli prescindendo spesso dalle cause del fenomeno e dalle conseguenze che esso determina. Questa posizione che agli sprovveduti può sembrare avanguardista, in realtà come mezzo di controllo delle nascite già presenta una posizione conservatrice… I sostenitori della liberalizzazione propugnano l’aborto in nome della libertà della donna. Niente di più falso. Se c’è qualcosa che contrasta con il libero estrinsecarsi della personalità femminile ciò è proprio la pratica abortiva… Teorizzare l’aborto come controllo delle nascite significa liberare definitivamente l’uomo da ogni responsabilità”.

Eugenia Roccella, si diceva, era allora sul fronte radicale, ma conosciute queste posizioni, ha poi avuto modo di approfondirle nel corso degli anni, per la sua naturale disposizione ad un dialogo con tutte le anime del femminismo.

Infatti, come ha avuto modo di dichiarare più volte, non esiste “il femminismo”, ma esistono diversi tipi di femminismo, spesso molto divergenti tra loro, non solo sul tema dell’aborto, ma, per esempio, anche su quello dell’utero in affitto, che per certe femministe è espressione di emanicipazione femminile, per altre di una nuova forma di schiavizzazione.

L'elezione del primo premier donna, Giorgia Meloni, e di un ministro come Eugenia Roccella, che ha frequentato e frequenta le varie anime del femminismo italiano, può essere l'occasione per ricostruire le origini del femminismo e i grandi dibattiti sulla legge Merlin e la legge 194 sull'aborto:

