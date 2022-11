È tempo di cineforum a Ville d’Anaunia

Pubblicità

Pubblicità



A Ville d’Anaunia cresce l’attesa per una nuova proposta: il cineforum, iniziativa organizzata dalla biblioteca comunale in collaborazione con il Comune di Ville d’Anaunia.

A partire dal 2 dicembre per tre venerdì consecutivi, con inizio alle 20.30, andranno in scena delle serate cinematografiche per adulti curate da Michele Bellio.

Il 2 dicembre in biblioteca a Tuenno ci sarà “Ex_Machina”, il 9 dicembre al teatro di Rallo sarà proiettato “A Beautiful Mind” e il 16 dicembre “The Truman Show”, ancora in biblioteca a Tuenno.

Pubblicità Pubblicità

EX_MACHINA – Scritto e diretto da Alex Garland, “Ex Machina” è un thriller psicologico incentrato su un triangolo amoroso tra due uomini e una bellissima donna robot. Il film ha ottenuto 2 candidature e vinto un premio ai Premi Oscar, 1 candidatura a Golden Globes, 5 candidature a BAFTA, 2 candidature agli European Film Awards, 2 candidature e vinto un premio ai Critics Choice Award.

A BEAUTIFUL MIND – Russell Crowe si conferma grande attore in un film tutto giocato sui dettagli e sulla descrizione di una psicologia complessa. Il film ha ottenuto 8 candidature e vinto 4 Premi Oscar, 6 candidature e vinto 4 Golden Globes, 3 candidature e vinto un premio ai SAG Awards, 4 candidature e vinto un premio ai AFI Awards.

THE TRUMAN SHOW – Truman Burbank nasce ripreso da una telecamera. Poi, per trent’anni continuerà ad esser ripreso a sua insaputa da telecamere che lo seguiranno in ogni movimento. Il film ha ottenuto 3 candidature a Premi Oscar, 6 candidature e vinto 3 Golden Globes.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità