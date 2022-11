Domani in aula l’esame finale del ddl sulle concessioni delle grandi centrali idroelettriche

Pubblicità

Torna in aula per due giorni domani e mercoledì 30 novembre il Consiglio provinciale convocato dal presidente Kaswalder d’intesa con i capigruppo, soprattutto allo scopo di esaminare fino al voto conclusivo il disegno di legge 162 proposto dall’assessore all’energia Mario Tonina e già approvato in Commissione, che ha l’obiettivo di ottenere dal governo una proroga dal 2024 al 2029 della scadenza delle concessioni delle centrali idroelettriche per poter migliorare gli impianti delle grandi derivazioni.

Prima di entrare nel merito del testo, già approvato in commissione e per il quale i consiglieri avranno a disposizione 6 ore, il Parlamento trentino dovrà esaurire i punti inseriti all’ordine del giorno in merito alle interrogazioni a risposta immediata, al bilancio di previsione dell’assemblea legislativa per gli esercizi finanziari 2023-2025, alla designazione suppletiva di un consigliere provinciale indicato dalle minoranze a componente dell’Assemblea del Forum trentino per la pace e i diritti umani e infine alla nomina suppletiva di un componente effettivo della Commissione interregionale delle Assemblee legislative della Provincia autonoma di Bolzano, del Tirolo, della Provincia autonoma di Trento nonché del Vorarlberg in veste di osservatore.

A seguire, nel pomeriggio di martedì, inizierà l’esame del ddl 62 sulle centrali idroelettriche che sarà illustrato dall’assessore Tonina.