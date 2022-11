Cistite: ecco i rimedi naturali più efficaci

La cistite è un disturbo molto frequente, che interessa in modo particolare le donne ma che può colpire anche gli individui di sesso maschile. Parliamo dell’infezione delle vie urinarie più comune, che può manifestarsi con una sintomatologia alquanto variabile ma che nella maggior parte dei casi provoca un grande disagio.

Bruciore durante la minzione, stimolo frequente di urinare, dolore nella zona pelvica, malessere generale sono solo alcuni dei sintomi tipici della cistite.

Fortunatamente, questo è un disturbo che spesso si può risolvere senza ricorrere a farmaci. Vediamo dunque insieme quali sono le soluzioni naturali per prevenire e per trattare la cistite.

Cistite: rimedi naturali per prevenirla e curarla – Prevenire e curare la cistite con rimedi del tutto naturali e dunque senza ricorrere ad un approccio farmacologico non è sempre possibile. Esistono casi in cui l’infezione necessita di una terapia antibiotica, dunque conviene prima di tutto consultare il proprio medico. Fintanto che la cistite si presenta con una sintomatologia leggera, comunque, i rimedi naturali possono rivelarsi molto utili ed i principali sono i seguenti:

Integratori a base di mirtillo rosso – Gli integratori alimentari a base di mirtillo rosso vengono spesso consigliati in caso di cistite ma anche per prevenire le recidive nei pazienti che ne sono soggetti. Il mirtillo rosso infatti è in grado di acidificare l’urina e svolge inoltre un’azione antinfiammatoria.

Uva ursina – Anche l’uva ursina è un utile alleato contro la cistite, in quanto vanta proprietà disinfettanti e viene spesso consigliata a scopo preventivo.

Bere molta acqua – Bere molta acqua è fondamentale sia per prevenire che per contrastare la cistite, in quanto consente di ripulire le vie urinarie ed idratare nel contempo l’organismo.

Biancheria intima di cotone – Per quanto riguarda la biancheria intima, conviene sempre scegliere quella in cotone o comunque in fibre naturali, evitando dunque slip in materiali sintetici che non favoriscono la traspirazione della pelle.

Cistite: integratori e farmaci per un trattamento mirato – Spesso le semplici accortezze ed i rimedi naturali che abbiamo appena visto non sono sufficienti per risolvere il problema e curare l’infezione, dunque bisogna ricorrere a soluzioni più mirate.

Generalmente, i medici prescrivono comunque integratori specifici per curare la cistite o prevenire le recidive.

Tali prodotti contengono in genere mirtillo rosso, uva ursina ed altri rimedi in quantità concentrate e si rivelano spesso molto efficaci. Qualora l’infezione fosse particolarmente forte e avesse origine batterica però, il medico potrebbe prescrivere anche un antibiotico apposito, da assumere per alcuni giorni.

In quest’ultimo caso è importante ricordare che conviene sempre associare dei fermenti lattici, in modo da ripristinare il corretto equilibrio della flora batterica intestinale che con gli antibiotici viene spesso alterato.

La cistite è un disturbo decisamente fastidioso, che però come abbiamo visto può essere contrastato in vari modi: l’importante è trovare il rimedio più efficace nel proprio caso specifico.