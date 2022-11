Brucia un altro fienile: ingenti i danni ma nessun ferito

Pubblicità

Dopo l’incendio di un fienile avvenuto a Tret lo scorso sabato 26 novembre (QUI link), anche ieri – domenica 27 – i Vigili del Fuoco trentini sono dovuti intervenire per spegnere un incendio divampato in una stalla, questa volta in località Dosdegna, vicino a Pinzolo in Val Rendena.

L’allarme, scattato nella tarda mattinata di ieri, ha fatto sì che sul posto si recassero decine di Vigili del Fuoco dei corpi della zona (Pinzolo, Carisolo, Madonna di Campiglio, Giustino e Massimeno).

I Vigili del Fuoco sono riusciti a limitare le fiamme, ed hanno quindi evitato che l’incendio si propagasse anche alla vicina stalla. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma i danni alla struttura risultano essere ingenti.

