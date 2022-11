Aperte le iscrizioni alla terza edizione del concorso «Euregio fa scuola»

Pubblicità

Dalla storia dell’Euregio, alle diverse lingue parlate nei tre territori, con uno sguardo al futuro. Attraverso 10 unità didattiche tematiche, gli alunni e le alunne delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Tirolo, Alto Adige e Trentino imparano a conoscere l’Euregio e a fine di un percorso collaborativo possono creare un poster per partecipare al concorso transfrontaliero ‘Euregio fa scuola‘, arrivato alla terza edizione.

Le candidature possono essere presentate tramite il sito dedicato fino al 14 aprile 2023. In palio premi in denaro per un totale di 5.000 euro, che attendono le 9 classi vincitrici, 3 per territorio. La cerimonia di premiazione dei vincitori si terrà il prossimo maggio in Alto Adige.

“L’Euregio è sinonimo di cooperazione e coesione: questo è lo spirito del concorso ‘Euregio fa scuola’. Gli alunni di una classe creando poster informativi imparano a conoscere le molte sfaccettature dell’Euregio attraverso il gioco. In questo modo si promuove la conoscenza dell’Euregio e la cooperazione transfrontaliera“, affermano, Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento e attuale presidente dell’Euregio, Anton Mattle, capitano del Tirolo e Arno Kompatscher, presidente della Provincia autonoma di Bolzano, invitando a partecipare al concorso.

Come funziona – Le classi che si iscriveranno riceveranno un poster che rappresenta il territorio dell’Euregio diviso in 10 tasselli di un puzzle da appendere in classe e da personalizzare una volta completata l‘unità didattica relativa. Le varie unità didattiche affrontano diversi argomenti relativi alla regione europea quali musica, storia, lingue e molto altro e vengono presentati in modo ludico anche attraverso quiz, video e giochi interattivi. Le istruzioni dettagliate su come svolgere i compiti per ogni argomento sono disponibili sulla piattaforma di apprendimento https://euregio.ph-tirol.at/home_de/ sia in tedesco che in italiano. A fine percorso la classe fotografa il puzzle e carica l’immagine sul sito di ‘Euregio fa scuola‘. I poster pervenuti verranno valutati da 3 giurie territoriali, composte da esperti del mondo della scuola, sulla base di criteri che tengono conto di originalità, creatività e contenuto. Ogni giuria selezionerà 3 poster vincitori per ogni territorio, che verranno premiati durante una cerimonia finale che si terrà nel mese di maggio in Alto Adige. La scadenza per l’invio del poster è il 14 aprile 2023.

Un progetto di successo – ‘Euregio fa scuola‘ è un progetto faro dell’Euregio, che è stato lanciato su iniziativa dell’ex Capitano del Tirolo Günther Platter nel 2021 “Euregio fa scuola permette agli alunni di superare i confini e di conoscere meglio le caratteristiche e i punti in comune dei 3 territori dell‘Euregio. Questo progetto è un importante tassello per far conoscere l’Euregio e contribuisce ad avvicinare il Tirolo, l’Alto Adige e il Trentino”, commenta il capitano del Tirolo Mattle.

L’anno scorso hanno partecipato al concorso 53 classi della scuola primaria e secondaria di primo grado di Tirolo, Alto Adige e Trentino. Sono state premiate tre classi per ciascuno dei 3 territori che compongono l’Euregio: in Trentino si tratta della 3D dell’Istituto Comprensivo Trento 1, della 2E dell’Istituto Comprensivo di Strigno e Tesino e della 5D dell’Istituto Comprensivo di Levico Terme.

