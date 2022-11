Vandali in azione a Rovereto: devastato l’allestimento natalizio in via Paoli

Pubblicità

Non è durato nemmeno due giorni l’allestimento natalizio realizzato per i mercatini di Natale in via Paoli dall’azienda Calliari Fiori. «Da parte nostra c’è tanta rabbia e soprattutto tanto dispiacere e tanta tristezza per questo gesto di inciviltà gratuita» – si legge sulla pagina facebook del consorzio Rovereto in Centro

I vandali sono entrati in azione nella notte prendendo di mira l’aiuola che ospitava l’allestimento, rubando uno dei due gufi e tagliando la testa all’altro. «Ringraziamo il nostro partner Calliari Fiori per aver già sistemato la zona – scrive ancora il consorzio – sperando che non siano più necessari interventi del genere».

Nessuna idea su chi possa essere il responsabile dell'atto vandalico. (Nella foto l'allestimento com'era prima e dopo l'atto di vandalismo)