Pensioni, polemiche sulla nuova “Opzione donna”: per i giuristi è incostituzionale discrimina chi non è mamma

Pubblicità

Pubblicità



Come ormai noto, il governo Meloni ha appena varato la nuova manovra finanziaria, da 35 miliardi. Oltre le misure contenute, tra cui anche alcune sul tema pensioni. Una in particolare sta alzando le polemiche di alcuni giuristi. Si tratta della modifica introdotta per “Opzione donna“, una norma che secondo gli esperti favorirebbe le lavoratrici con figli, che possono andare in pensione prima delle donne che non ne hanno.

Di fatto, la norma consente a chi è donna e ha fatto un lavoro usurante di andare in pensione anticipata. A partire dal 2023, per loro sarà quindi possibile andare in pensione con 35 anni di contributi, ma con 60 di età.

Al contrario, le lavoratrici con un figlio potranno uscire a 59 anni, mentre chi ne ha due uscirà a 58. Chiaramente, l’uscita anticipata comprendo il ricalcolo dell’assegno che arriva a tagliare il 30% del contributo finale. Le modifiche per “Opzione donna” però fanno storcere il naso, perché presenterebbero profili di incostituzionalità e potrebbe addirittura essere bocciata dalla Consulta.

Pubblicità Pubblicità

Se prima, Opzione donna era come definito dall’Inps: “un trattamento pensionistico in favore delle lavoratrici dipendenti e autonome che hanno maturato entro il 31 dicembre 2021 un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e 59 anni ( per quelle autonome)”, la nuova versione cambia il sistema.

Infatti, con le modifiche apportate dal Governo Meloni, Opzione donna porterà all’anticipo differenziato a seconda dei figli e questo presenterebbe un problema.

Secondo il professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università Sapienza di Roma Azzariti spiega al Fatto Quotidiano che la modifica “E’ una distinzione irragionevole che può portare a sollevare una questione del principio di uguaglianza“, contemplato nell’articolo 3 della Costituzione che stabilisce il principio di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

Pubblicità Pubblicità