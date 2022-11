Paura al Top center, 57 enne rianimato dopo un arresto cardiaco

Pubblicità

Momenti di paura ieri al top center di Trento nel tardo pomeriggio dove un 57 enne di Bolzano è stato colto da un attacco cardiaco mentre era al bar del centro commerciale.

Il 57 enne era passato a trovare un amico nel centro commerciale e mentre era al bar si è improvvisamente accasciato a terra.

Probabilmente a salvare la vita dell’uomo è stata la presenza dentro il top center della dottoressa dell’azienda sanitaria trentina Patrizia Stracquadanio, in forze dal 2022 al reparto di chirurgia maxifacciale dell’ospedale santa Chiara di Trento ed ex membro del dipartimento di odontostomatologia.

Vista la drammatica situazione del 57 enne, che nel frattempo aveva perso i sensi, la dottoressa ha subito chiesto dove fosse il defibrillatore del centro commerciale.

Preso atto che non era mai esistito ha cominciato la rianimazione collegata alla centrale del 118 con la quale si è confrontata fino all’arrivo dei sanitari giunti sul posto con due ambulanze e una decina di operatori.

Il paziente, che aveva ripreso conoscenza ma era ancora in stato confusionale, è stato trasferito poi all’ospedale santa Chiara.

Per lui si è trattato di una sincope cardiaca, quindi una diagnosi meno grave del previsto ma da tenere in seria considerazione. Il 57 enne sta abbastanza bene ed è stato dimesso oggi pomeriggio.

A dare una mano alla dottoressa durante la rianimazione del 57 enne c’era anche Antonio Menegatti, storico commerciante trentino e titolare del negozio Inferno. «Devo davvero ringraziare i sanitari che sono intervenuti per la loro professionalità – spiega Menegatti – mai visto nulla del genere a livello organizzativo. Invece sono meno felice che il centro commerciale non abbia in dotazione un suo defibrillarore, è una vergogna che i proprietari degli immobili non vogliano comprarlo dopo tutti i soldi che hanno incassato questi ultimi anni».

A margine dell’intervento, per fortuna conclusosi in modo positivo, c’è anche un piccolo retroscena raccontato dallo stesso Antonio Menegatti: «Dopo il ricovero del mio amico la dottoressa Stracquadanio si è commossa e sorridente mi è venuta incontro dicendomi, “gli abbiamo salvato la vita, siamo stati bravi”. E questo la dice tutta sull’impegno e l’emozione che molti medici affermati sentono ancora dopo aver salvato la vita a qualcuno»

Tutto è bene quel che finisce bene cita l’antico proverbio, però il defibrillatore….