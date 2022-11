Il Marocco vince contro il Belgio ai mondiali e scoppia la guerriglia a Bruxelles

Pubblicità

Come si era temuto, ci sono stati disordini e scontri in Belgio dopo la sconfitta per due a zero ai mondiali contro il Marocco. A Bruxelles, dove è numerosa la comunità di immigrati marocchini, automobili, motorini e monopattini elettrici sono stati dati alle fiamme.

I tifosi marocchini dopo il fischio finale sono subito scesi per strada a festeggiare.

Ma dopo qualche minuto i festeggiamenti per circa 200 tifosi si sono trasformati in un attacco lungo le vie del centro città e l’area adiacente alla stazione di Midi.