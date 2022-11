Ieri la colletta alimentare in tutti i supermercati trentini

Pubblicità

Nella giornata di ieri in circa 500 negozi del Trentino alto Adige la macchina del volontariato si è messa in moto con oltre 6000 persone per la raccolta di alimenti in occasione della 26esima giornata del Banco Alimentare.

Anche il Trentino ha fatto la sua parte raccogliendo numerosi camion di donazioni in tutti i supermercati. L’iniziativa quest’anno assume una importanza criciale visto che sono sempre di più le persone che chiedono aiuto per la spesa o per un pasto rivolgendosi alle circa 7.600 strutture caritative che il Banco Alimentare sostiene in tutta Italia attraverso la rete di 21 organizzazioni territoriali.

Gli alimenti donati serviranno per aiutare le persone in difficoltà e le strutture caritative territoriali. Fin dalle prime ore del mattino non è mancato l’appoggio dei cittadini trentini che dopo aver comprato prodotti a lunga conservazione, pasta e riso, verdura in scatola, tonno e carne in scatola, polpa o passata di pomodoro, olio, alimenti per l’infanzia come omogeneizzati o latte in polvere li hanno donati ai volontari.

Molti volontari hanno indossato una pettorina arancione, nuovo colore di riconoscimento presente nel logo Banco Alimentare.

Negli ultimi 4 anni in Trentino i poveri si sono quadruplicati. Nel 2021 sono state 4.429 le persone in estremo stato di bisogno aiutate negli altrettanti 19 Centri di Ascolto e Solidarietà zonali (CedAs) dalla Chiesa di Trento. A questi dati vanno aggiunte anche realtà che rimangono nascoste, la povertà che per mille motivi rimane nascosta e che coinvolge spesso famiglie insospettabili.

L’ultimo raffronto disponibile nel merito (2017) riportava 2.307 persone in stato di bisogno. Praticamente sono raddoppiate. Di queste 2.901 sono straniere (66%) e 1.528 gli italiani (34%).

