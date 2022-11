“Corpo Libero”: un romanzo thriller e di formazione, tra luci e ombre di sport e adolescenza

Pubblicità

Una settimana che cambierà ogni cosa: ecco di cosa parla “Corpo Libero”, un romanzo di formazione di Ilaria Bernardini (prima pubblicazione nel 2010).

Ossessione, duro lavoro, sofferenze e sacrifici per un obiettivo: le Olimpiadi.

A primo sguardo può sembrare un libro come tanti, ma in realtà è una storia molto profonda, che ben analizza le protagoniste e le loro ombre.

Una storia di formazione e di crescita negata: Corpo Libero non risparmia nulla al mondo della ginnastica (ben noto per la sua severità e già al centro di varie polemiche).

Il libro è tornato alla ribalta di recente, dopo l’uscita della serie tv di Paramout+.

TRAMA:

Martina ha quindici anni, è una ginnasta professionista e sta partendo per la Romania, dove parteciperà con la sua squadra a un torneo decisivo per la qualificazione alle Olimpiadi. Martina è forte, è tra le ginnaste più promettenti d’Italia, ma Carla e Nadia sono le più brave in assoluto, oltre che bellissime e inseparabili: sono loro le stelle della squadra.

La tensione durante la settimana è alta, vincere è l’unica opzione possibile e le ragazze, come non si stanca di ripetere la loro coach, devono essere “un unico corpo e un unico cuore”. Martina e le sue compagne si sono allenate per anni, senza mai perdere un giorno in palestra, per essere qui. Hanno rinunciato a tutto, anche a sentirsi al sicuro, per inseguire il loro sogno. Hanno corpi piccoli, muscolosi, costruiti per vincere. Ma dentro i loro body scintillanti e dietro i sorrisi perfetti alla giuria, l’energia dell’adolescenza è compressa dalle implacabili leggi dell’agonismo: sono bombe a orologeria pronte a deflagrare.

Durante il torneo, in un albergo remoto battuto da una tempesta di neve, salto dopo salto e caduta dopo caduta, assistiamo a litigi, patti di sangue, baci, prove di resistenza e fughe notturne. I segreti delle ragazze, le loro bugie e quelle degli adulti che le circondano e non le proteggono – allenatori, preparatori atletici, fisioterapisti – minano il fragile equilibrio della loro mente e la perfezione simulata dei loro corpi, che sono tutto tranne che liberi. Un mattino, il cadavere di una ginnasta viene trovato nei boschi. Perché è stata uccisa? E, soprattutto, da chi?

