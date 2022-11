The Menu: commedia e orrore in una cucina stellata

Pubblicità

Con un cast stellare (Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult, Ralph Fiennes, John Leguizamo, Judith Light, Hong Chau), The Menù porta al cinema satira intelligente e orrore in una cucina stellata.

Prodotto dal regista Mark Mylod e con la sceneggiatura curata da Seth Reiss e Will Tracy, The Menù è uno di quei film che vale davvero la pena vedere.

La pellicola, al cinema dalla scorsa settimana, mira a prendere in giro in modo molto fine il mondo della cucina gourmet: con uno stile sorprendente ed inquietante si viene quindi catapultati all’interno di una trama intrigante, spaventosa e grottescamente comica.

Lo chef in questione – interpretato da Ralph Fiennes (noto interprete shakespeariano ma che verrà ricordato dai più giovani per aver portato sullo schermo Lord Voldemort in Harry Potter) è la rappresentazione grottesca e comica di quello che sono gli attuali chef stellati: spesso dei veri e propri personaggi con dei seguaci al seguito pronti a tutto per venerarli e per tessere le loro lodi.

Fiennes – che per Schindler’s List di Steven Spielberg (1993) ha ricevuto la candidatura all’Oscar al miglior attore non protagonista e il Golden Globe per il miglior attore non protagonista, vincendo il Premio BAFTA al miglior attore non protagonista – riesce ad essere impeccabile nel suo ruolo, senza mettere in ombra i brillanti Anya Taylor-Joy (La Regina degli Scacchi; Amsterdam; Split) e Nicholas Hoult (About a boy; Tolkien; The Great).

TRAMA:

Una giovane coppia, per realizzare il sogno di una vita del protagonista interpretato da Nicholas Hoult, si reca per in un’isola remota nel pacifico, dove si trova uno chef che, assieme al suo staff, gestisce un ristorante esclusivo.

Una parodia grottesca e crudele dei programmi televisivi di cucina e del mondo della cucina stellata: The Menù non manca di imperfezioni ma di certo cattura a dovere l’attenzione di chi guarda con occhio critico questa pellicola.

