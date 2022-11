Su «Mi manda Rai3» la testimonianza di Giovanni Battista Maestri sullo scandalo del caseificio di Coredo

Pubblicità

Nella mattinata di oggi durante la trasmissione «Mi manda Rai 3» è stata ricostruita la triste e drammatica storia del figlio di Giovanni Battista Maestri, che è in stato vegetativo da anni per colpa dell’ Escherichia coli trovato dai carabinieri dei Nas nel formaggio due laghi prodotto dal caseificio di Coredo in val di Non.

Nella sua testimonianza il papà del bambino parla di comportamenti criminali da parte del direttore e del presidente del caseificio che sono tutt’ora sotto processo. (clicca qui per vedere l’intero servizio che è il primo della trasmissione – inizia a – 51.11)

Maestri ricorda quei momenti drammatici dove suo figlio dopo 3 giorni dall’aver mangiato il formaggio contenente il batterio Escherichia Coli è finito in coma.

Il suo riassunto in alcuni momenti è drammatico, soprattutto quanto ricorda cosa è successo a suo figlio i 3 giorni prima di entrare in coma. «Hanno rovinato un bambino di 4 anni, il suo futuro e quello della mia famiglia».

Il bambino ha contratto la sindrome emolitico uremica (SEU) che è una complicanza grave dell’infezione intestinale causata da Escherichia coli verocitotossici (VTEC).

I sintomi che la precedono sono forti dolori addominali e diarrea, che diventa rapidamente emorragica (sangue nelle feci).

