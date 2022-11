Si è alzato il velo sulla “panchina rossa” di Terzolas

Pubblicità

«Siamo qui oggi, 25 novembre, per onorare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Inauguriamo una panchina rossa: una panchina rosso sangue che simboleggia una donna che non c’è più, portata via dalla violenza di un uomo, che a volte è un marito, un compagno, una persona che dovrebbe amarla».

Sono parole ricche di significato e di emozione quelle pronunciate dalla sindaca di Terzolas Luciana Pedergnana prima di togliere il velo che ricopriva la panchina rossa posta all’interno della nuova “Piazzetta Torraccia”.

Nel suo intervento la prima cittadina, affiancata da Silvia Podetti, assessora alla cultura e al sociale, ha sottolineato come la notevole partecipazione da parte della gente del paese, ma anche dei rappresentanti delle associazioni e delle istituzione l’abbia piacevolmente sorpresa.

Tante le donne, tanti gli uomini e tanti i bambini, infatti, che ieri hanno voluto partecipare all’inaugurazione della panchina che simboleggia un messaggio forte e importante.

Presente anche una nutrita rappresentanza del consiglio comunale, del gruppo alpini, dell’associazione culturale del paese.

Tra la gente, anche le due famiglie ucraine ospitate da tempo in paese, grazie alla generosità di molti cittadini e dagli enti del territorio. A loro è stato dedicato un pensiero particolare per le ulteriori violenze subite dalle donne in tempo di guerra.

Alle parole della sindaca hanno fatto seguito gli interventi della consigliera provinciale Paola Demagri e del parroco don Adolfo Scaramuzza.

Terminata la cerimonia, la commozione generale si è stemperata in un momento conviviale preparato dagli stessi alpini e dai tanti volontari accorsi.

