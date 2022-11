Parlamento europeo dichiara la Russia sponsor del terrorismo: forse un’arma a doppio taglio

Pubblicità

Il Parlamento dell’Unione Europea ha definito la Federazione Russa “Stato sponsor del terrorismo” 494 voti favorevoli, 58 contrari e 44 astenuti. Subito, da Kiev è arrivato il ringraziamento del ministro degli Esteri Kuleba: “La Russia celebra il suo riconoscimento come Stato terrorista con un nuovo terrore missilistico contro la capitale dell’Ucraina e altre città”.

Anche da Mosca è arrivata la risposta poco delicata della portavoce del ministero degli Esteri Zakharova che critica così la decisione: “Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che riconosce la Russia come sponsor del terrorismo. Propongo di riconoscere il Parlamento europeo come sponsor dell’idiozia”.

Una dichiarazione che lascia intendere le forti tensioni di Mosca con l’Occidente tanto che nello stesso giorno della votazione, il sito web dell’Europarlamento è stato oggetto di un attacco hacker da parte del gruppo filorusso Killnet.

Di fatto, dichiarare la Russia “sponsor del terrorismo” potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio. Non saranno di certo le dichiarazioni di condanna europee a far rinunciare Mosca ai suoi piani militari.

Molto probabilmente, l’insistente distruzione della rete elettrica, degli impianti idrici e dei centri di comando politico-militari potrebbe proseguire. Non solo, ma Mosca si appresta a chiudere anche i rubinetti, lasciando Kiev e le altre città ucraine completamente al freddo. Petrolio e diesel sono risorse centrali e necessarie non solo a muovere i mezzi, ma anche a far funzionare i generatori elettrici di emergenza.

Anche per questo, la Russia sa bene che senza energia non può esserci alcuna ricostruzione postbellica dell’Ucraina. Dunque, le promesse occidentali all’Ucraina potrebbero essere destinate a scontrarsi con la realtà dei fatti. E sarà in quel momento che Mosca potrebbe davvero aspettare Kiev e Bruxelles al tavolo dei negoziati.

