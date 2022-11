NP Madruzzo: Barcolo diventa Centro rifiuti integrato e amplia le sue funzioni

Pubblicità

Pubblicità



Via libera dalla Giunta provinciale alla trasformazione, nell’ambito del Piano provinciale di gestione dei rifiuti, del Centro Raccolta in località Barcolo-Comune di Madruzzo, in Centro Integrato.

L’iniziativa parte dall’Azienda Speciale per l’Igiene Ambientale, che intende in questo modo migliorare la gestione del Centro ed il servizio offerto agli utenti, in particolar modo alle aziende presenti nel bacino dei Comuni di Madruzzo, Cavedine e Vallelaghi, che ad oggi usufruiscono di Centri situati a maggior distanza o che devono ricorrere al servizio di aziende esterne con conseguenti costi di trasporto.

L’obiettivo è quello di dare la possibilità alle utenze non domestiche di conferire i rifiuti non ammessi al CR, estendendo il servizio anche alle aziende provenienti dall’area delle Sarche. Con il passaggio a Centro Integrato si aggiungeranno alcune tipologie di rifiuto, in particolare rifiuti da costruzione e demolizione, in modo tale da permettere anche alle utenze domestiche di conferire a pagamento questi rifiuti senza limiti di quantità. Sarà possibile inoltre effettuare il trasferimento, se necessario, di alcune tipologie di rifiuti quali imballaggi, carta e cartone, secco e umido delle micro-raccolte effettuate sul territorio.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità