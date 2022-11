In Cassa Rurale “Energia e Ambiente”: a Cles un convegno con il professor Maurizio Fauri

Pubblicità

La Cassa Rurale Val di Non-Rotaliana e Giovo investe da sempre sulle tematiche ambientali, ricercando soluzioni che possano facilitare e agevolare strategie di sostenibilità.

In questa fase delicata, in cui sempre più attenzione viene posta alla gestione sapiente ed efficiente dell’energia, la Cassa Rurale ha organizzato il convegno intitolato “Energia e Ambiente: pratiche, strategie e consigli per un futuro sostenibile”, con la partecipazione dell’ingegner Maurizio Fauri (nella foto), professore al Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica dell’Università degli Studi di Trento, docente di Sistemi elettrici dell’energia.

Il professore, che vanta un curriculum prestigioso su tematiche correlate all’energia, è stato recentemente nominato membro a Roma della Commissione Tecnica PNRR – PNIEC.

L’organismo svolgerà le funzioni di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare e dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima.

Energia, un tema attuale che riguarda tutti e per il quale la Cassa Rurale guidata dal direttore Massimo Pinamonti e dal presidente Silvio Mucchi sta investendo importanti risorse.

Durante la serata, partendo dall’analisi della situazione di oggi, si potranno scoprire quali alternative future saranno accessibili e realizzabili. Si apprenderanno consigli pratici e informazioni per migliorare l’efficienza energetica di case private e aziende.

L’appuntamento si terrà a Cles giovedì 1° dicembre alle 20.15 nella Sala Polifunzionale della Cassa Rurale Val di Non-Rotaliana e Giovo (via Marconi, 58) con ingresso libero a gratuito.

