Governo, Federbim: molto bene Premier Giorgia Meloni all’Assemblea Anci

Pubblicità

Pubblicità



“È emersa la necessità di un maggiore coordinamento, di una collaborazione più forte tra il governo la filiera istituzionale, ma anche organizzazioni sindacali e datoriali, quindi corpi intermedi. In buona sostanza serve un lavoro di squadra”, queste le parole espresse dal Premier Meloni in occasione della XXIX Assemblea ANCI in scena a Bergamo e che la Federbim, la Federazione che rappresenta 68 Consorzi BIM e oltre 2.200 Comuni montani, condivide a pieno.

Dal punto di vista amministrativo Federbim comprende ben 105 Comuni, suddivisi in tre vallate: quella del Fiume Avisio (da Lavis a Canazei con Fornace e l’Altopiano di Piné), quella del Fiume Noce (da Zambana a Vermiglio con Ragoli e Pinzolo) e quella del Fiume Adige (da Roveré della Luna fino ad Avio). Il BIM dell’Adige è associato alla Federazione Nazionale dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano (Federbim) fin dal 17 marzo 1962, anno della sua costituzione.

“Le considerazioni espresse dal premier Giorgia Meloni profilano per il nuovo Governo lo stesso impegno al quale come Federazione, insieme ai singoli Consorzi BIM che operano sul territorio, ci dedichiamo ormai da oltre 60 anni, investendo insieme ai Comuni le risorse del sovracanone idroelettrico e cercando di creare collegamenti strutturali atti a superare le criticità, territoriali e non, nel minor tempo possibile e con efficienza” dichiara Gianfranco Pederzolli, presidente FederBIM, che conclude “saremo quindi orgogliosi di condividere le nostre conoscenze in materia di risorse idriche ed energetiche per dare un contributo, nella convinzione che il futuro delle aree montane si trovi nelle collaborazioni e nel supporto vicendevole tra Enti, Comuni e Istituzioni centrali”.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità