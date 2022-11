Dal flash mob in piazza a Mollaro alla panchina decorata dagli studenti clesiani: la Val di Non dice “no” alla violenza sulle donne

Dalle panchine rosse ai concerti, dai momenti di riflessione ai flash mob. Tante iniziative, un unico scopo: dire “no” alla violenza sulle donne.

Quella di ieri, 25 novembre, è stata una giornata intensa e ricca di significati (e di eventi) anche in Val di Non.

Ne raccontiamo due in particolare, per sottolineare l’importanza di tutte le manifestazioni che portano con sé un messaggio forte e fondamentale.

TUTTE INSIEME A MOLLARO PER DIRE BASTA! – Ieri, per la prima volta, nel Comune di Predaia si è assistito a un flash mob contro la violenza sulle donne.

La proposta è stata organizzata da Cristina Bortolameotti, insegnante di ballo dell’associazione “100% Divertimento” con l’aiuto e il sostegno delle Politiche Sociali del Comune di Predaia guidate dalla consigliera delegata Raffaella Falduti.

Le donne partecipanti, tutte con indosso un dettaglio rosso, si sono ritrovate in piazza San Marco a Mollaro e hanno ballato sulle note della famosissima “Break the Chain” (“Rompi le catene”), tenendosi per mano e formando così una catena, da spezzare.

Bellissimo è stato vedere altre signore che passeggiando per la piazza hanno voluto spontaneamente “agganciarsi” alla catena.

«Si tratta di un progetto di aggregazione, di coinvolgimento che abbiamo voluto fortemente – spiega la consigliera Falduti –. Ieri è stato un giorno speciale, eravamo molte, unite, motivate e serene. È l’inizio di qualcosa di estremamente importante per stare bene insieme e di grande esempio per la comunità».

TUTTI INSIEME NEL CORTILE DELLA SCUOLA – Le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Bernardo Clesio” di Cles hanno ricordato, nel cortile della scuola, l’importante data del 25 novembre con un momento di riflessione e con dei pezzi musicali, delle letture e l’esposizione della simbolica panchina rossa.

È stata inoltre realizzata una puntata radiofonica speciale che ha visto protagonisti i giovani studenti, ascoltabile dal sito della webradio dell’istituto: “Le farfalle Mirabal”.

