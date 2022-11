Cani antidroga subito al lavoro, due denunce e tre segnalazioni

Pubblicità

Neanche il tempo di essere presentati alla cittadinanza e subito al lavoro: i cinofili della Polizia Locale di Trento, assieme ai Carabinieri della Compagnia di Trento, hanno condotto il loro primo servizio nel pomeriggio di giovedì 24 novembre presso il parco “Santa Chiara” ed in Piazza Dante, zone spesso agli onori della cronaca per gli episodi di consumo e di spaccio di stupefacenti registrati.

L’attività posta in essere ha permesso di identificare e segnalare in breve tempo al Commissariato del Governo ai sensi dell’art.75 del DPR 309/1990 tre persone, tutte maggiorenni, trovate in possesso di modici quantitativi di hashish e marijuana.

Sono stati inoltre rinvenuti, abbandonati su una panchina del parco “Santa Chiara”, 8 ulteriori grammi di hashish, probabilmente lasciati frettolosamente da qualcuno nel tentativo di sfuggire ai controlli in atto.

In Piazza Dante, invece, i Carabinieri di servizio alla Stazione Mobile, impegnati insieme a tutti gli altri colleghi nell’attività coordinata di controllo del territorio in argomento, hanno avuto modo di fermare due soggetti, italiani, già noti alle Forze dell’ordine, trovati in possesso – a seguito di perquisizione personale – di numerosi oggetti atti allo scasso, motivo per il quale sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per “porto di armi od oggetti atti ad offendere”.

Nel corso dell’intera operazione, terminata in tarda serata, sono state identificate complessivamente circa 40 persone.

Si tratta dell’ennesima attività di controllo pianificata e condotta in sinergia tra Carabinieri e Polizia Locale nell’ambito di un più ampio impegno di cooperazione a lungo termine per una Città più sicura.

