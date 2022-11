Brucia un fienile a Tret: 150 vigili del fuoco impegnati nello spegnimento delle fiamme

Pubblicità

Pubblicità



È stato necessario l’intervento da parte di 150 vigili del fuoco per domare l’incendio sviluppatosi nella tarda mattinata di oggi, sabato 26 novembre, in un fienile a Tret, paesino nel Comune di Borgo d’Anaunia, in cima alla Val di Non.

Le fiamme sono partite dalla copertura e rischiavano di estendersi all’abitazione adiacente.

Gli animali sono stati prontamente evacuati dalla stalla, mentre i pompieri accorsi anche dal vicino Alto Adige, si sono occupati dello spegnimento del rogo.

Pubblicità Pubblicità

Fortunatamente l’incendio non ha causato feriti ed è attualmente sotto controllo.