A Nomi l’albero di Natale «Granny» contro gli sprechi e il caro bollette

Pubblicità

Pubblicità



L’idea originale è venuta in mente ad un gruppo di motivate signore del paese di Nomi e poi raccolta da Luigina Giuliani e dalla pro loco di Nomi, in tutto 12 persone di tutte le età, a partire dalla giovane nipotina di 12 anni fino alla nonna di 90 anni.

Come possiamo risparmiare visto il caro bollette hanno pensato le simpatiche ed operose donne? Semplice, sostituiamo gli addobbi natalizi e le luminarie con quadrattini granny di lana riciclata, così tanto per dare anche un’occhiata all’ambiente.

L’idea aveva cominciato a prendere corpo questa estate e da allora sono state realizzati oltre 5.000 quadrattini Granny di lana colorata che illuminati dai lampioni danno davvero l’impressione di essere vere e proprie luminarie nataliazie.

Pubblicità Pubblicità

Ma non è finita qui: l’albero di Natale di 4 metri che sarà installato nella piazza del paese verrà addobbato e decorato con oltre un migliaio di questi quadratini in lana riciclata. Tutte le decorazioni di lana saranno spruzzate con dell’apposito spray per far scivolare via acqua e neve, per evitare così che i lavori ad uncinetto possano inzupparsi.

L’iniziativa ha coinvolto un pochino tutto il paese. In molti infatti hanno regalato della lana oppure hanno dato una mano con l’uncinetto, anche se il grosso del lavoro è stato realizzato da queste 12 donne speciali. Operazione conclusa quindi: a Nomi sarà un Natale all’uncinetto, contro gli sprechi e il caro bollette, con rispetto naturalmente anche dell’ambiente.

Pubblicità Pubblicità