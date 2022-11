Via libera per la costruzione della mega stalla a Terragnolo. La polemica però continua

Pubblicità

È stato votato il via libera per la richiesta di deroga urbanistica al piano regolatore generale del Comune di Terragnolo richiesta dall’azienda agricola denominata “Gerola Leonardo”– con sede a Terragnolo fraz. Soldati 17, per la costruzione di una stalla.

In origine l’autorizzazione a costruire era legata a circa 2.000 mc, poi però è arrivata la richiesta di realizzare una megastalla di 4000 mc. La delibera è stata votata però solo dalla maggioranza, i consiglieri di minoranza infatti sono usciti al momento del voto.

Il provvedimento alla fine è passato con 5 voti favorevoli su 7 consiglieri presenti e votanti. I consiglieri Gerola e Stedile si sono infatti astenuti. Il voto è stato preceduto da grosse polemiche espresse anche in un’ultima nota a firma di Valentina Gelmi ed Ezio Viglietti, membri della minoranza che sono usciti dall’aula prima del voto.

Da ricordare che i due hanno presentato formale opposizione alla delibera sulla costruzione della megastalla in frazione Geroli, portata per ben 3 volte in consiglio comunale prima che venisse approvata con i soli voti della maggioranza nel consiglio del 12 novembre.

Secondo i due consiglieri da parte della Giunta Comunale non sono arrivate risposte in merito alle anomalie procedurali istruite, consistenti nel mancato accertamento di tutti i requisiti richiesti sia dalle Leggi Provinciali che dal P.R.G. da parte degli uffici comunali competenti.



I consiglieri di minoranza Gelmi e Viglietti accusano la giunta di aver redatto il documento in maniera frettolosa, imprecisa e soprattutto mancante agli atti amministrativi della documentazione fondamentale come la verifica dell’iscrizione all’APIA sezione prima da parte del richiedente, la dimostrazione del rispetto della superficie minima aziendale di 20.000 mq per poter edificare in zona agricola e di altri elementi specificati nel documento di opposizione per permettere anche alla Commissione Edilizia di poter esprimere un parere.



Secondo Valentina Gelmi ed Ezio Viglietti l’amministrazione comunale ha autorizzato una volumetria di circa 4000 mc, il doppio di quanto previsto dal Piano Regolatore, in modo autoreferenziale, senza tenere conto dell’opposizione dei cittadini della frazione di Geroli, seguita dalla solidarietà di un altro centinaio di abitanti di Terragnolo.



Infatti già dal 17 ottobre una petizione popolare firmata da oltre 100 cittadini fra residenti e abitanti, (su circa 700 residenti) è stata snobbata e non presa in considerazione nonostante l’insistenza del consigliere Viglietti di discuterne l’argomento cassandone la proposta.



«Evidentemente la maggioranza dà dimostrazione di svolgere la partecipazione popolare a colpi di maggioranza! Il modo di agire del Sindaco, della Giunta e della maggioranza del Comune di Terragnolo lascia veramente perplessi e non si comprende la ratio di tali deliberazioni» – dichiarano i due consiglieri delle minoranze



I consiglieri firmatari dell’opposizione, intendono precisare che non sono contrari alla realizzazione della stalla, ma la sua realizzazione deve essere coerente con il piano Regolatore generale e con il rispetto pieno delle regole per l’accertamento dei requisiti, per una eventuale deroga di entità notevolmente inferiore a quella proposta. Le politiche comunali richiedono responsabilità nelle scelte amministrative. I gruppi di minoranza intendono opporsi a tali scelte che contrastano con alcuni interessi generali della comunità.