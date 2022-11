PD, richiesta per la proroga del congresso inviata a Roma

Pubblicità

Alla fine a decidere sarà Roma. Lucia Maestri, forte della sua nuova maggioranza ha inviato la richiesta di proroga del suo mandato, che scade a marzo, fino a dopo le elezioni provinciali di ottobre 2023.

In circa 800 invece avevano chiesto di organizzare il congresso provinciale insieme a quello nazionale già fissato per il 19 febbraio inviando le firme a Roma. Ricordiamo che mercoledì 23 novembre, si è tenuta a Trento l’Assemblea del Partito Democratico del Trentino composta da 64 eletti aventi diritto, e aperta a tutti gli Amministratori e Segretari di circolo del nostro territorio, ha visto la presenza di 57 votanti.

In quella sede, dopo ampia e articolata discussione che ha registrato circa 25 interventi (con molte rinunce ad intervenire data la mancanza di tempo) è stato approvato, con voto nominale, il documento che prevede la richiesta di inviare a Roma la proroga per il congresso a dopo le elezioni provinciali di ottobre 2023.

Nel dispositivo si legge che “Il Partito Democratico del Trentino chiede al Partito Nazionale che la fase congressuale costituente apertasi a livello nazionale, con la piena adesione del territorio in merito al suo corretto e partecipato espletarsi in territorio provinciale, secondo le regole condivise e stabilite, possa, per il territorio Trentino, essere avviata appena concluse le elezioni regionali previste nell’ ottobre 2023″.

Tale dispositivo, contenuto nell’articolato documento di rilancio della iniziativa politica del Partito Democratico del Trentino, ha conosciuto il voto favorevole di 43 aventi diritto al voto in assemblea, il voto contrario di 11 aventi diritto di voto in assemblea e il non voto di 3 aventi diritto di voto in assemblea.

Nel frattempo il partito democratico attraverso un comunicato traccia il programma da qui alle prossime elezioni provinciali di ottobre 2023. Saranno calendarizzate molte iniziative pubbliche che diverranno “sedi” della nuova elaborazione a cui ciascuno/a è chiamato/a facilitati, nella discussione, da un documento

denominato “la Bussola”, che, articolato per argomenti, renderà proficuo ogni intervento.



Verrà conseguentemente definito il “Nuovo Manifesto dei valori e dei principi del nuovo PD”, elaborato dal Comitato Costituente nazionale previsto dall’art 55.2 del nuovo Statuto, manifesto che verrà approvato dall’Assemblea Costituente entro il 22 gennaio 2023.



Entro il 27 gennaio 2023 potranno essere depositate le candidature a Segretario/a nazionale, ed entro il 12 febbraio avverrà la discussione, e il voto nei circoli, tra gli iscritti, delle diverse piattaforme politico programmatiche dei candidati.



Le piattaforme dei due candidati/e che otterranno le maggiori preferenze tra gli iscritti parteciperanno alle primarie aperte ad iscritti ed elettori che si terranno il giorno 19 febbraio 2023.



Come previsto dalla norma statutaria votata dalla Assemblea Nazionale del 19 novembre 2023, (articolo 55.3.5), “qualora eccezionali circostanze lo richiedano, ovvero in considerazione delle date in cui si terranno le elezioni regionali, e fermo restando il rispetto della fase costituente, la Direzione Nazionale può stabilire modificazioni del calendario congressuale.”



