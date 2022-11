Investimento sulla gardesana: operaio finisce al Santa Chiara

Pubblicità

Pubblicità



Serata impegnativa per i Vigili del Fuoco in regione: verso le 20:00 di ieri sera (giovedì 24 novembre) un operaio è stato investito sulla Gardesana, in località Montevideo, all’incrocio con Sardagna, in direzione Cadine.

Un operaio – impegnato a segnalare la presenza di un cantiere notturno – è stato travolto da un’auto riportando gravi ferite nello scontro, specialmente ad una gamba.

Sul posto sono arrivati i soccorsi con l’ambulanza, i vigili del fuoco della zona con il supporto del corpo permanente di Trento e le forze dell’ordine. Immediato il trasporto al Santa Chiara di Trento. Segnalati disagi alla viabilità, poi ripristinata.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità