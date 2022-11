Finanziaria: sì all’articolo che introduce le Its Academy per l’Alta formazione professionale

Pubblicità

La Quinta commissione, presieduta da Mara Dalzocchio (Lega), ha dato parere positivo con 4 sì e due astenuti all’articolo 4 della collegata n. 166​ che introduce l’Its Academy, fondazioni pubblico – private che si occuperanno della formazione post maturità.

Il dirigente generale del dipartimento istruzione Roberto Ceccato ha ricordato che in Trentino abbiamo da 15 anni l’Alta formazione, ma, a fronte dai cambiamenti intervenuti a livello nazionale, è opportuno prevedere una norma che permetterà alla Pat di utilizzare i fondi del Pnrr che sono destinati alle Its Academy.

Se così non si facesse, ha aggiunto, continuando con l’esperienza dell’Alta formazione, si potrebbero avere problemi di riconoscimento dei diplomi. Gli esami delle Its verranno gestiti dallo Stato e quindi i diplomi avranno un riconoscimento statale. La norma prevede della collegata prevede l’affiancamento dell’attuale Alta formazione con la nuova realtà dell’Its Academy.

Ceccato ha ricordato che con lo Stato c’è una trattativa aperta sul modello organizzativo, mentre dal punto di visto curriculare non ci sono problemi, perché l’Alta formazione, che coinvolge 1400 ragazzi in 13 percorsi, offre una buona preparazione, centrata sull’alternanza scuola – lavoro. Un modello formativo di successo ma che va comunque ripensato.

Lucia Maestri (Pd) ha posto il tema di quale sarà il rapporto tra fondazioni Its e la nostra Alta formazione e ha sottolineato le possibili difficoltà per gli enti di formazione professionali che non avvieranno le fondazioni.

Il dottor Ceccato ha detto che questi sono temi che si stanno affrontando con lo Stato, tendendo conto che col Patto di Milano, che non prevede contributi statali per l’ala formazione, Trento e Roma hanno preso strade diverse: qui quella dell’Alta formazione, lo Stato quella dell’Its Academy.

Le categorie economiche trentine, ha aggiunto, hanno però chiesto la creazione di una fondazione Its unica. La consigliera Pd, dichiarando l’astensione, s’è detta perplessa sull’inserimento di una norma di sistema, che inciderà molto sulla formazione, nella finanziaria. E ha aggiunto che il problema rimane quello della capacità di intercettare il bisogno di formazione delle aziende.

L’assessore Bisesti ha ricordato che per realizzare l’Its Academy mancano ancora i 19 decreti attuativi, ma non si può perdere tempo e si deve lavorare per salvaguardare il meglio del modello dell’Alta formazione, rilanciandolo con l’integrazione con Its Academy. C’è, ha ricordato ancora Bisesti, un dialogo su questo tema con l’Università che vede di buon occhio questo cambiamento.

Dal punto di vista finanziario, la Pat manterrà i 3 milioni all’anno per il settore dell’Alta formazione, con qualche aggiunta nella fase di transizione a Its.

Paola Demagri, annunciando l’astensione, si è detta preoccupata per il futuro della formazione professionale. L’assessore ha concluso che avere una Fondazione Its unica potrebbe dare risposte anche a settori economici, come il turismo, che fanno fatica a trovare personale.

