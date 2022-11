È nata Dolomiti TreX3: due parole con Luca Lechthaler e Mauro Pederzolli

Pubblicità

Dopo l’annuncio della nascita di Dolomiti TreX3 la nuova Associazione Sportiva Trentina dedicata alla promozione del basket e della cultura dello sport, (QUI link) abbiamo avuto occasione di scambiare qualche parola con Luca Lechthaler – neo Presidente di Dolomiti TreX3 – e con il Presidente della FIP Trentino, Mauro Pederzolli.

Luca Lechthaler

1. Ciao Luca! Come ti senti ad aver iniziato questa nuova avventura?

“È una nuova sfida entusiasmante. Voglio mettere in questo progetto la mia esperienza sportiva e cercare di fare tesoro di quanto imparato in questo tempo in Aquila Basket Trento per migliorare e conoscere sempre di più il basket in regione e non solo.”

2. Come è nata questa idea?

“Dopo l’esperienza di Dolomiti Basket Altitude stimolati dal Presidente della FIP Pederzolli abbiamo deciso di mettere a sistema quello che abbiamo realizzato negli scorsi anni con il torneo Dolomiti Basket Altitude e farlo diventare una risorsa per il Basket Trentino. Dopo vari confronti con il mio gruppo di lavoro abbiamo deciso di metterci in gioco e partire con questa nuova avventura.”

3. Con i tuoi tornei estivi è stata evidente la voglia dei più giovani di mettersi in gioco e di imparare: pensi che – finalmente – il basket in Trentino potrebbe ad avere un impatto ancora maggiore rispetta ad ora?

“Sicuramente. Penso che il basket sia uno sport in crescita e che potrà raggiungere ampia popolarità nel nostro territorio.

L’esperienza della Serie A e il grande lavoro svolto da tutto il team di Aquila Basket Trento e dell’Academy ha permesso di accrescere la conoscenza di questo sport e di farlo amare da un grandissimo pubblico che anno per anno cresce e si appassiona.

Inoltre il basket 3 contro 3 sarà presente come disciplina alle prossime olimpiadi di Parigi 2024 cosa che ci fa ben sperare per fare conoscere ancora di più questa disciplina.

Con Dolomiti 3xTre volgiamo anticipare e creare una delle prime comunità in Italia di amanti e giocatori di questo sport.”

Mauro Pederzolli

1. Come si sente ad aver avviato questo nuovo capitolo nel basket trentino?

“È una nuova sfida e sicuramente una grande opportunità per il nostro sport. Sono sempre di più i giovani che dai campetti presenti nei comuni della nostra regione arrivano a volere giocare a basket presso le nostre società. Con Luca Lechthaler e il suo gruppo di lavoro abbiamo pensato di attivare questa Associazione per dare la possibilità a tanti giovani di avere una casa sicura dove potersi confrontare, entrare in contatto con la Federazione Basket Italiana e creare una rete funzionale alla promozione dello street basket su tutto il territorio.”

2. Come pensa che si stia evolvendo il basket in regione nel post pandemia?

Il Basket Trentino gode di ottima salute. Sono in crescita i giocatori e le giocatrici di questo sport in regione e vogliamo come FIP sempre di più essere pronti e attenti ad accogliere e aiutare Associazione e società sportive a migliorare e crescere.”