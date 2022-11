Dal Comune di Livo 40mila euro di aiuti alle imprese del territorio

Pubblicità

«Nel suo piccolo, il Comune di Livo ha voluto in questo modo dare una mano alle aziende del territorio, perché riteniamo importante, in un momento di difficoltà come quello che stiamo attraversando, dare sostegno alle nostre imprese».

Con queste parole il sindaco di Livo Willi Zanotelli (nella foto) ha voluto introdurre la nuova misura pensata per le attività economiche del territorio che abbiano subito un calo del fatturato: 40mila euro per aiutare le imprese a riprendersi dalla pandemia.

Nell’avanzo vincolato risultano infatti circa 60mila euro del cosiddetto “Fondone”, soldi provenienti dallo Stato da utilizzare sia per fronteggiare i costi avuti per combattere l’epidemia da Covid 19, sia per sostenere le maggiori spese per l’approvvigionamento energetico delle strutture di proprietà comunale.

Visto che l’aumento dei costi di approvvigionamento energetico ammonta “solamente” a 20mila euro circa, l’amministrazione comunale ha deciso di destinare i 40mila euro restanti alle piccole e medie imprese locali, per fronteggiare le spese e i danni subiti in seguito alla pandemia nell’anno 2021.

Per adeguare le strutture di proprietà comunale all’esigenza di fronteggiare la pandemia da Covid 19, infatti, non sono state sostenute particolari spese infrastrutturali, in quanto sia il municipio che gli edifici scolastici sono sostanzialmente nuovi e non necessitano di specifici interventi di adeguamento.

Il bando destinato alle attività economiche, artigianali e commerciali è già stato pubblicato e l’importo complessivo dei fondi messi a disposizione è di 54.780 euro: 14.780 euro, a valere sui fondi assegnati al Comune di Livo dal Dpcm del 24 settembre 2020 per l’anno 2021, saranno destinati alle imprese per le semplici spese di gestione (anche senza calo di fatturato); 40mila euro, a valere invece sul cosiddetto “Fondone”, andranno alle attività che nel 2021 hanno accusato un calo di fatturato rispetto al 2019.

I richiedenti dovranno presentare l’apposita domanda di contributo entro le ore 12 di martedì 6 dicembre 2022.

Il bando completo e i relativi allegati sono disponibili sul sito istituzionale www.comune.livo.tn.it