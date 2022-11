Un furgone rischia di andare a fuoco sul Sabino: intervengono i Vigili del Fuoco di Taio

Pubblicità

I Vigili del Fuoco volontari di Taio sono dovuti intervenire ieri, mercoledì 23 novembre poco prima delle 13, a causa del principio d’incendio di un veicolo che dal Sabino stava salendo lungo la SS43 della Val di Non.

Un furgone stava infatti viaggiando in direzione Cles quando dal cofano, con ogni probabilità a causa del turbo bruciato, ha iniziato a uscire una densa nube di fumo.

Il conducente non ha potuto far altro che fermarsi in mezzo alla carreggiata. Fortunatamente in quel tratto di strada due corsie sono dedicate ai veicoli che salgono verso il capoluogo.