Obiettivo Smart City, l’assessore Spinelli: «Il Trentino impegnato nella trasformazione digitale

L’assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli ha partecipato ieri pomeriggio ad una tavola rotonda online sul tema “Realizzare la smart city secondo chi la sta facendo davvero”.

Al confronto, moderato dal giornalista Luca Tremolada (Il Sole 24 Ore), hanno partecipato anche Lorenzo Ferrante, responsabile progetti “Smart City” di Rekeep, FilippoTori, Senior Development Manager, Lendlease, Paola Salomoni, assessore alla scuola, università, ricerca, agenda digitale, Regione Emilia Romagna, Ugo Valenti, direttore dello Smart City Expo World Congress di Barcellona e Alfredo Viglienzoni, Coordinatore Area Sviluppo Economico, Direttore Tecnologia, Digitalizzazione e Smart City, Comune di Genova.

La tavola rotonda si è tenuta nell’ambito dell’evento online “Obiettivo Smart City” (Il Sole 24 Ore, 24 Ore Eventi, Rekeep). Miglioramento della vita quotidiana, ottimizzazione dei processi decisionali della pubblica amministrazione, analisi dei dati, tecnologia digitale, management urbano: sono alcuni dei temi trattati nel corso dell’appuntamento. L’assessore ha fatto il punto su quello che si sta facendo in Trentino in materia di trasformazione.

“Dal 2020 – ha ricordato l’assessore Spinelli – è stato dato avvio, con la collaborazione dei comuni e della società Trentino Digitale ad un progetto territoriale di digitalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione. Si sta investendo inoltre nelle infrastrutture per la connettività e anche nella valorizzazione del capitale umano.

Il periodo della pandemia ci ha portati ad avviare piattaforme dialoganti che ci hanno permesso di gestire una mole notevole di dati. Stiamo lavorando anche negli ambiti della telemedicina e telediagnostica, con l’idea di portare i servizi sul territorio, anche a chi abita lontano dalla città.

Abbiamo anche visto che il nostro territorio è apprezzato per venirci a lavorare, anche lontano dai centri più grandi, grazie alle opportunità offerte dalla tecnologia.

Stiamo lavorando inoltre per un utilizzo intelligente delle telecamere, utili sia per la sicurezza che anche per il presidio del territorio con finalità di protezione rispetto agli eventi naturali.

Siamo impegnati poi nel cogliere le opportunità offerte dal Pnrr. Con il Progetto Bandiera vogliamo in particolare potenziare la capacità digitale della pubblica amministrazione trentina”.

