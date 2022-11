Morto Bruno Fronza il padre delle Acli Trentine: il cordoglio di Kaswalder e Oliver

Pubblicità

Martedì prossimo in aula il presidente Walter Kaswalder, ricordando che a lasciarci è un uomo dalla vita lunga e feconda, dedicata al sociale, ai deboli, agli stranieri chiederà un minuto di silenzio. Il presidente Kaswalder ha inteso rivolgere ai familiari le più sentite condoglianze ai familiari, anche a nome di tutta l’assemblea legislativa provinciale.

Fronza – morto appunto ieri a 98 anni d’età – fu consigliere regionale e provinciale in ben 4 legislature e fin dagli albori dell’autonomia speciale. Eletto nel 1952, fu subito assessore provinciale supplente nella Giunta guidata da Remo Albertini, suo compagno di partito nella Democrazia Cristiana.

Saltò la III legislatura e rientrò in Consiglio nel 1960, per rimanervi fino al 1973, un lungo arco di tempo durante il quale fu ripetutamente assessore regionale, quando era la Regione ad avere la gran parte delle competenze legislative e di governo.

Ma la biografia di Fronza è particolarmente ricca per quanto fatto nel mondo associazionistico. Basti dire che nel 1957 fondò la Trentini nel mondo e che poi contribuì assieme alla Caritas a dare vita all’Atas (Associazione accoglienza stranieri).

Bruno Fronza è considerato unanimemente un padre delle Acli trentine avendo svolto incarichi di rilievo fin dalla fondazione dell’associazione. Forte delle sue competenze tecniche nel 1947, l’anno dopo la fondazione del movimento in Trentino, assunse la carica di revisore dei conti del Patronato.

Nel marzo 1949 venne eletto Presidente delle Acli trentine, incarico che manterrà per i 12 anni successivi. La presidenza Fronza si caratterizzerà per l’organizzazione e il consolidamento dei servizi e dei circoli in tutti i paesi del Trentino.

Oltre al Patronato erano attivi in quegli anni i “Segretariati del popolo” attraverso i quali le Acli svolgevano un’intensa attività di organizzazione presindacale e crescita culturale fra i lavoratrici e le lavoratrici dell’allora incipiente “rivoluzione industriale trentina”.

Con Bruno Fronza presero corpo le prime organizzazioni femminili legate al lavoro, i corsi per le casalinghe, gli incontri culturali sulla dottrina sociale e la riforma della Chiesa, nonché le prime esperienze legate alla formazione professionale che culminarono, alla fine degli anni 50, nella costituzione dell’Enaip.

Bruno Fronza, e grazie a lui le Acli stesse, ebbero inoltre un ruolo fondamentale nella nascita e nello sviluppo dell’Associazione Trentini nel Mondo nell’opera di ricostruzione dei rapporti fra le tante comunità di conterranei che hanno vissuto la difficile esperienza dell’emigrazione.

Arriva anche il cordoglio delle Acli per voce del suo presidente Luca Oliver che si stringe attorno ai famigliari e a tutti coloro che hanno condiviso la testimonianza umana, politica ed associativa di Bruno Fronza. «Lo ricordiamo con le sue stesse parole in calce al testo “Le Acli trentine” curato dal compianto Armando Vadagnini: “Mi auguro che i dirigenti e gli iscritti attuali ricordino sempre il passato delle Acli irto di difficoltà non meno di oggi: le difficoltà furono superate in tutti i campi per l’entusiasmo che era in noi. Fu nostro ideale promuovere i lavoratori nei lori diritti e nei loro doveri, facendone dei corresponsabili nella conquista di un domani migliore in una società più giusta, illuminata dal messaggio di Cristo».

E ancora: «Bruno non smise mai di frequentare le Acli assicurando sempre una presenza attenta e puntuale, dispensando consigli ed indirizzando il movimento verso i valori sociali delle origini che si esprimo nelle fedeltà alla Chiesa, alla democrazia e la mondo del lavoro.

Attento ai bisogni dei meno fortunati e dei più deboli, nonché ai diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, Fronza ha svolto anche un’intensa attività politica con ruoli di rilievo nelle istituzioni ed in particolare come consigliere e assessore regionale fino al 1973, portando nelle istituzioni lo stile ed i valori aclisti e del cattolicesimo democratico».

Foto Bruno Fronza ritratto in occasione del 70° di fondazione delle Acli trentine