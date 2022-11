“L’Adige come rischio e risorsa”: se ne parla a Mezzolombardo con la professoressa Elena Dai Prà

Pubblicità

Pubblicità



L’associazione Castelli del Trentino arriva a metà della propria rassegna.

Questa sera, giovedì 24 novembre alle 20.30, in Sala Spaur in piazza Erbe a Mezzolombardo è in programma la quarta serata che vedrà protagonista Elena Dai Prà, direttrice del centro Geo-Cartografico di studio e documentazione di Rovereto e professoressa di geografia all’Università di Trento

“L’Adige come rischio e risorsa. Una storia conflittuale tra gestione e percezione” è il titolo dell’incontro durante il quale l’esperta si soffermerà sulle fasi altalenanti di attrazione e repulsione, di amore e odio che nei secoli hanno caratterizzato il rapporto fra popolazioni e fiume. Un rapporto ricostruito tramite diverse fonti storiche e geografiche.

In particolare, emerge l’importanza della geografia storica. Disciplina riconosciuta a livello internazionale e fulcro dell’intera esposizione.

«L’uomo cerca l’acqua ma anche un riparo da essa. In Piana Rotaliana, a partire dalle prime frequentazioni preistoriche fino ai giorni odierni, si è sempre vissuto un rapporto ambivalente verso Adige e Noce – riflette il presidente dell’associazione Castelli, Andrea Sommavilla -. Corsi d’acqua e fonti di vita ma anche di distruzione e morte, confini naturali e causa di conflitti tra comunità locali. In ogni epoca le comunità vivono il rapporto con i corsi d’acqua del loro territorio in modo differente. Uno sguardo al passato è utile per comprendere nuovi problemi e soluzioni, spesso già analizzati ma dimenticati».

La serata è valida ai fini dell’aggiornamento Iprase.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità