Installate le luminarie di Natale sul Doss Trent

Sono state installate oggi pomeriggio, giovedì 24 novembre, le luminarie natalizie sul Doss Trent.

Il direttivo degli alpini di Piedicastello, guidato dal presidente Angelo Motter, ha lavorato sulle rocce per installare la stella cometa e il presepe che illumineranno la città di Trento dall’alto. Il montaggo delle illuminarie non è semplice, per via del terreno impervio.

La stella cometa si illuminerà già stasera, il resto domani.