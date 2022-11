“Il Tenace soldatino di piombo” approda sul palco del Teatro Sociale

Prosegue la programmazione di teatro ragazzi proposta dal Centro Servizi Culturali S. Chiara al Teatro Sociale di Trento.

Domenica 27 novembre (ore 16) andrà in scena “Il tenace soldatino di piombo”, uno spettacolo per famiglie tratto dal celebre racconto di H.C. Andersen, portato in scena da Teatrodelleapparizioni/Teatro Accettella e CSS Teatro Stabile di Innovazione del FVG, Associazione Tinaos, e vincitore dell’Eolo Award nel 2015 come miglior spettacolo di teatro di figura.

Una stanza, molti giocattoli, una finestra che si affaccia su un esterno immaginario, la pioggia, le luci soffuse di un interno intimo e caldo, per raccontare la storia del soldatino di piombo e della sua ballerina.

La celebre fiaba di Andersen viene reinterpretata in un gioco in cui gli oggetti prenderanno vita parlando, combattendo, danzando, protagonisti di un film teatrale proiettato su un grande schermo in diretta. Il set e dunque la stanza dei giochi, il luogo in cui avviene la meraviglia e qui il teatro si mostrerà nel suo farsi al servizio dell’occhio della telecamera che, come il buco della serratura di una porta invisibile, offrirà agli spettatori uno sguardo inedito e privilegiato, per entrare nella storia osservando il piccolo e l’impercettibile.

Due piani di azione, due differenti visioni, due linguaggi a confronto, quello teatrale e quello cinematografico, che si sveleranno e si misureranno per unirsi e raccontare una grande storia d’amore.

“Il tenace soldatino di piombo” è uno spettacolo di e con Valerio Malorni e Francesco Picciotti.