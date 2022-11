Guidava monopattino “truccato” sotto effetto di stupefacenti, denunciato giovane pilota

Pubblicità

Pubblicità



Qualche settimana fa a Levico, un monopattino era stato coinvolto in un sinistro a causa della mancata precedenza data da una vettura ad un incrocio.

Le colpe ricadute su chi stava alla guida del mezzo a due ruote erano quindi nulle, dato che era stato il conducente della macchina a non dare la precedenza.

Tuttavia, ci sono guai in arrivo per il ragazzo del monopattino: il mezzo con cui è stato coinvolto nel sinistro non era omologato per circolare su strada.

Pubblicità Pubblicità

Per quanto assurdo possa sembrare, durante gli accertamenti si è scoperto che il monopattino superava alla grande il limite dei 20 km/h (QUI link 1 – QUI link 2): poteva infatti raggiungere gli 80 km/h! E – nella zona in questione – era noto per sfrecciare indisturbato lungo le strade.

Come se questo non fosse già abbastanza, dopo i controlli si è anche scoperto che il ragazzo era positivo a ben due tipi di droga. Insomma, guai in arrivo per il giovane pilota che è stato quindi segnalato al Commissario di Governo per aver utilizzato degli stupefacenti.

I monopattini – tra soste selvagge (link) e incidenti vari (link – link – ) continuano quindi ad essere al centro di dissapori e polemiche: servono più attenzione, consapevolezza, rispetto delle regole e criterio. Non si può pensare di utilizzare i monopattini come se fossero motocicli, così come bisogna utilizzarli con i giusti limiti e negli spazi corretti (link – link).

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità