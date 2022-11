Da Romeno l’albero di Natale per Assisi

Pubblicità

Arriva da Romeno l’albero che sarà posto nel piazzale della basilica inferiore di Assisi.

Nella giornata di oggi i Vigili del Fuoco volontari di Romeno, coadiuvati dai colleghi permanenti di Trento, hanno preparato il carico speciale che a mezzanotte partirà alla volta di Assisi.

«Un ringraziamento speciale – è il messaggio dei pompieri di Romeno – ai Vigili del Fuoco Permanenti di Trento per l’ottimo lavoro con la gru, alla Protezione Civile, al Servizio Foreste, al Comune di Romeno e i suoi operai per l’ottima collaborazione». Un dono speciale da parte della comunità di Romeno, per rendere il Natale luminoso.

