Annual Forum Eusalp 2022: tematiche attuali e obiettivi comuni per una collaborazione efficace

L’EUSALP è un accordo nato nel 2013 (ma con delle basi che già erano state messe nel 2012 in Svizzera) che riguarda 7 Paesi, di cui 5 Stati membri dell’UE (Austria, Francia, Germania, Italia e Slovenia) e 2 paesi non UE (Liechtenstein e Svizzera) e 48 regioni.

Per l’Italia sono interessate le regioni Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano.

In questo 2022, le province autonome di Trento e Bolzano hanno contribuito alla Presidenza italiana EUSALP. (QUI link)

L’Annual Forum, ovvero l’evento finale della Presidenza Eusalp e che ha avuto inizio ieri (QUI link), è stato prevalentemente all’insegna dei giovani e dell’ambiente.

In questa occasione, i territori alpini si sono trovati per affrontare tematiche e problemi comuni quali i cambiamenti climatici, lo spopolamento della montagna e l’inquinamento delle aree montane solo per citarne alcuni.

Giovedì 24 novembre (QUI link) in Sala Depero del Palazzo della Provincia autonoma di Trento, in occasione dell’Assemblea Generale, hanno poi parlato alla stampa Maurizio Fugatti, Mirko Bisesti, Arno Kompatscher, Anton Mattle e Christian Rathgeb, per sottolineare il passaggio di testimone tra la presidenza italiana e la prossima, ovvero quella Svizzera.

Un passaggio importante – fondamentale – anche per l’urgenza delle tematiche attuali: la crisi energetica – che pesa sul l’Europa e sui paesi più freddi come una spada di Damocle sulla testa – è ovviamente uno dei temi principali che la presidenza italiana ha dovuto affrontare, ma è anche uno dei più critici che la Svizzera dovrà gestire.

Si aggiunge poi l‘esodo di persone che dalle periferie e dalle montagne vanno nelle città, nei centri più grandi, e lo sviluppo sostenibile, con gli obiettivi dell’Agenda 2030 ben davanti agli occhi.

Collaborare – per le zone dell’arco alpino – è una necessità ed una importante rampa di lancio al fine di lanciare un segnale all’Europa.

Kompatscher – il Landeshauptmann altoatesino – ha ringraziato per la collaborazione la Provincia autonoma di Trento, i colleghi della Provincia di Bolzano, tutte le regioni ed i rappresentanti delle commissioni di Eusalp, nonché l’assessore Bisesti “che ha svolto qualcosa di encomiabile nell’interesse comune”.

“Dal punto di vista degli obiettivi, abbiamo avviato una serie di processi concentrandoci su pochi argomenti prioritari: decarbonizzazione, economia circolare, biodiversità, mobilità sostenibile, digitalizzazione per migliorare le condizioni socio economiche delle zone rurali e periferiche. Da un lato concludiamo con dei passi avanti questa presidenza e poi mi fa piacere che la guida successiva sia svizzera, sia a livello di Confederazione elvetica che dei Cantoni.

Eusalp è quindi un esempio di collaborazione efficace fra Unione Europea e Svizzera, un ottimo segnale”.

Bisesti ha poi definito il passaggio di testimone “un momento importante per dare lustro a lavoro di Eusalp, che rappresenta lo spazio alpino coinvolgendo realtà Ue e non Ue come Svizzera e Lichtenstein”.

“Durante la presidenza italiana – ha aggiunto – ci sono iniziative di messa a terra, visto che oltre alla visione condivisa servono azioni concrete per il rafforzamento dell’arco alpino che è uno spazio di vita e futuro per le nuove generazioni, una grande area che va da Nizza alla Slovenia comprendendo tutte le zone.

Buon lavoro dunque alla presidenza svizzera, noi ci saremo per supportare il lavoro”.

Per il Capitano del Tirolo Anton Mattle è altresì “importante affrontare gli argomenti insieme, anche con la Svizzera che è confinante con i nostri territori ed è partner rilevante di Eusalp. Non dobbiamo dimenticare che noi operiamo per la vita nelle Alpi dove i cambiamenti climatici e l’aumento delle temperature si fanno sentire più che in pianura.

Ci sono temi da affrontare insieme, ad esempio lo spostamento verso le grandi città, l’abbandono delle zone montane, il traffico pesante di transito, per tutelare le persone che abitano nelle alpi e il loro futuro”.

La chiusura finale della conferenza stampa è stata poi affidata a Christian Rathgeb, presidente della Conferenza dei governi cantonali della Svizzera, in rappresentanza della nuova presidenza di Eusalp.

“Per me è una gioia poter assumere la guida di Eusalp a nome della Svizzera, che forse non tutti sanno è il Paese che nel 2012 ha ospitato la Conferenza delle Regioni alpine, uno dei passi fondamentali verso la Macrostrategia regionale alpina. Abbiamo una cultura comune e sfide comuni che ci attendono.

Collaborare è un’estrema necessità e un modo per dare un segnale assieme. Su economia, sviluppo, gestione delle risorse come l’acqua, su energia, agricoltura, sicurezza, mobilità sostenibile. La presidenza italiana ha svolto un lavoro ottimo e prezioso, ricevere questo testimone è un privilegio che ci carica di entusiasmo e voglia di fare”.

Attenzione particolare anche ai giovani con lo Youth Council: perché le nuove generazioni, i nuovi adulti che iniziano a muovere i primi passi in questi ambiti, hanno una grande consapevolezza della situazione attuale sia per quanto riguarda le risorse che per quanto riguarda il clima ed i suoi cambiamenti.

Lo sviluppo locale sostenibile e la riflessione su come rafforzare le relazioni tra le aree alpine centrali e interne – al fine di garantire maggiori opportunità in termini di lavoro, studio e accesso ai servizi pubblici – sono stati i temi maggiormente trattati da queste nuove generazioni: un dato importante e che fa ben sperare per un futuro migliore sia per l’arco alpino che per la società.

La montagna, le Alpi, sono le aree che più soffrono dei cambiamenti climatici e dello spostarsi più in valle delle persone. La montagna è bella, certo, ma è pure incredibilmente fragile: ogni cambiamento che in valle viene percepito come minimo, tra le cime delle montagne, più in alto, va a lasciare un profondo segno. Basti solo pensare alla recente tragedia della Marmolada o alla tempesta Vaia (per nominare le più note): sono eventi eccezionali – quasi estranei – ma che accadono perché sono in atto profondi cambiamenti del clima.

Servono quindi coesione e collaborazione. Volontà e desiderio di trovare punti di incontro e soluzioni reali, concrete e fattibili.

Forse, Eusalp può essere la via giusta per riparare i danni che negli anni sono stati fatti, nella speranza che in futuro questo capitolo dell’umanità venga utilizzato come esempio da seguire solo nella voglia di impegnarsi e di lavorare insieme per trovare buone soluzioni per un domani migliore.

WEBSITE EUSALP

