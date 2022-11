Ambiente, ecologia, cambiamenti climatici: ecco un nuovo ed interessante progetto

I cambiamenti climatici e la sostenibilità ambientale sono temi di grandissima attualità.

Abbiamo scoperto un nuovo progetto che sta prendendo forma da poco tempo e che siamo certi troverà sempre più adesioni e risultati.

Prendiamo volentieri spunto da un significativo passaggio che troviamo sul sito del progetto.

Non è troppo tardi per ripensare ai nostri modelli economici, filosofici e sociali e mitigare i cambiamenti climatici.

Abbiamo avuto il piacere di intervistare Domenico Fortunato, uno dei co-founder della start-up Ecologico2.

Domenico ci spieghi come nasce l’idea di questo progetto innovativo?

“L’aumento delle emissioni di CO2 che è una delle cause principali del preoccupante cambiamento climatico che la Terra sta sperimentando ci ha fatto pensare che potevamo “sfruttare” Le capacità di assorbimento di CO2 dei sistemi naturali, tra i quali, il bambù gigante di cui sono sempre più innamorato.

Intendiamo rappresentare un punto di riferimento concreto nel complesso processo della transizione ecologica, approfondendo gli aspetti che attengono sia alle scienze naturali che a quelle sociali. Favorendo la consapevolezza e la conoscenza vogliamo portare all’attenzione di una platea quanto più ampia, un piano di sostenibilità economica a lungo termine, avendo l’ambizione di contribuire a favorire la terza rivoluzione industriale.

Formeremo, quindi, la nostra community per renderla edotta riguardo alle molteplici criticità’ ambientali ed ecologiche che ci attendono nei prossimi anni, ponendola così in condizioni di meglio affrontare con giusta consapevolezza le sfide della crisi economica globale, della sicurezza energetica e del cambiamento climatico.

Bisogna invertire la rotta e aiutare in modo concreto l’ambiente salvaguardando il futuro nostro e quello delle generazioni future.

La sostenibilità è diventata un caposaldo su cui disegnare qualsiasi strategia aziendale a breve e medio lungo termine.”

Quando nasce questo progetto?

“Nasce tra il 2020 e il 2021, quando mi avvicino alla Fondazione Ricerca Globale Onlus, che nel Tecnopolis PST ( parco scientifico tecnologico) stava attenzionando le dinamiche ambientali e aveva già delle esperienze legate alle proprietà benefiche del bambù.

Tecnopolis PST è una società consortile, senza fini di lucro, con sede a Valenzano in provincia di Bari, creata dall’Università degli Studi di Bari (www.uniba.it) per la gestione del Parco Tecnologico.”

Chi insieme a te ha partecipato alla realizzazione?

“Decido di mettere insieme una squadra con persone e figure, specializzate in ruoli specifici e variegati, così nasce una società partecipata da un team di agronomi, ricercatori e sviluppatori di tecnologie ambientali, esperti in sistemi finanziari e bancari, My Virtual Lab con la tecnologia blockchain, il motore del sistema atto a sviluppare e certificare il credito di carbonio, e la parte commerciale rappresentata da me insieme a delle persone di fiducia.

Il credito di carbonio è una quota che aiuta a bilanciare le emissioni delle aziende. Un singolo credito equivale a una tonnellata di anidride carbonica e viene utilizzato per sostenere lo sviluppo delle energie rinnovabili. Le aziende possono acquistare il numero di crediti che desiderano per bilanciare le proprie emissioni.”

Ad oggi quante aziende sono coinvolte e/o hanno dato la loro adesione a partecipare al progetto?

“Abbiamo ricevuto diverse manifestazioni di interesse, ma il numero dei campi da certificare è ancora molto basso per poter soddisfare la richiesta.

Da qui abbiamo avuto l’idea di usare la tecnologia, per poter monitorare e certificare non solo campi di bambù, ma anche coltivazioni differenti e soprattutto autoctone, difatti, in cantiere c’è la partnership con una società che ci permetterà di ottenere crediti di carbonio dagli uliveti.

I crediti di carbonio sono parte del programma “cap-and-trade” di mitigazione dell’impatto ecologico delle imprese Ad ogni azienda che emette come risultato del proprio processo produttivo sono assegnati una pool di Crediti di Carbonio che le permettono di inquinare fino ad un certo limite, ridotto periodicamente. Le aziende virtuose possono vendere i crediti non utilizzati a quelle che superano il proprio limite.”

Domenico, illustrami brevemente quali sono gli obiettivi raggiunti ad oggi e quelli prefissati a breve termine?

“Siamo fortemente convinti che i crediti di carbonio saranno uno strumento chiave nella realizzazione della rivoluzione ecologica già in atto ed un passo importante verso un futuro di processi produttivi ad impatto zero. I nostri crediti di carbonio certificati, grazie all’utilizzo della blockchain, ti danno la certezza che le tue necessità saranno supportate da progetti reali, tracciabili e con un impatto misurabile sull’ambiente e sulle comunità che li compongono.

Grazie alla collaborazione con Affidaty S.p.a. e all’utilizzo della blockchain T.R.I.N.C.I.® punta a creare il primo ecosistema decentralizzato (Defi) italiano per lo scambio e la monetizzazione dei crediti di carbonio denominato Ecologico2 platform®.

Grazie proprio alle caratteristiche della blockchain ogni credito di carbonio, presente nel nostro ecosistema, sarà: Unico – Reale – Misurabile e verificabile – Permanente. Abbiamo concluso il secondo ciclo di ricerca e presto inizieremo la commercializzazione dei primi carbon credit.”

