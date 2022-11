I manifesti pubblicitari, una tecnica di marketing ancora efficace

Sebbene, oggi, la pubblicità sia sempre più spostata verso il settore online, i cari, vecchi manifesti pubblicitari sono ancora un cavallo di battaglia per chi vuole investire nell’advertising.

Infatti, guardandoci intorno, non possiamo non notare come le nostre città e le strade che percorriamo ogni giorno siano tappezzate di manifesti pubblicitari e cartelloni, utilizzati dalle aziende per promuovere se stesse o alcuni loro servizi in particolare.

Inoltre, è sicuramente vero che i manifesti pubblicitari sono molto utilizzati in esterno, ma non dobbiamo dimenticare che, con dimensioni ridotte anche a fogli A3 e A4, sono un ottimo modo per fare comunicazione anche all’interno dei punti vendita, nei cinema, nei musei, nei centri commerciali, perché estremamente visibili per le centinaia o migliaia di persone che, ogni giorno, frequentano questi luoghi.

Perché promuoversi attraverso i manifesti pubblicitari – La promozione della propria azienda o dei propri prodotti attraverso i manifesti pubblicitari ha diversi vantaggi. Prima di tutto, è versatile, perché i manifesti possono essere strategicamente posizionati in luoghi molto frequentati dal proprio target.

E possono anche essere adattati ai camion vela, quelli che li trasportano in giro, arrivando direttamente “sotto casa” del pubblico interessato!

Inoltre, l’esposizione di un manifesto pubblicitario è costante, perché rimarrà lì – dove avrai deciso che venga esposto – per tutto il tempo del contratto stipulato. E il pagamento non sarà mensile, ma una tantum, per cui risolto con un investimento singolo.

La stampa dei manifesti pubblicitari – Proprio per l’importanza che ancora ricoprono nel settore della comunicazione, i manifesti pubblicitari devono essere stampati a regola d’arte, in alta definizione e con tecniche che li “irrobustiscano”, perché sono spesso esposti in esterno e, quindi, alle intemperie.

Il consiglio è quindi, di rivolgerti a stampatori esperti, che potranno realizzare manifesti pubblicitari in alta definizione, con stampa offset o digitale a costi contenuti, garantendoti la giusta durata nel tempo, in modo da ottimizzare il tuo investimento pubblicitario sotto ogni punto di vista.

