Bianco risveglio per le montagne della regione: è arrivata la neve!

Come era stato annunciato nei giorni scorsi, in montagna è arrivata la neve! (QUI link)

Tra social e telecamere, il panorama che si vede in gran parte della regione soprattutto sopra i 1000 metri è quello di un manto bianco e candido sopra ogni cosa.

Serrada, Andalo, Folgaria, Passo Rolle, Passo Mendola, Pian delle Fugazze, Predazzo e Passo Pordoi sono solo alcuni dei luoghi in regione dove la neve ha già iniziato a ricoprire il terreno.

Per prevenire o attenuare i disagi che si registrano in caso di nevicate (per la presenza di veicoli sprovvisti dell’attrezzatura adeguata) i mezzi senza catene o pneumatici da neve non devono uscire in strada. (QUI link)

